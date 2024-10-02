13-летний школьник ростом более двух метров готовится побить мировой рекорд (фото)

Сейчас молодая звезда баскетбола учится по программе Sport-Études в средней школе Жоржа Ванье (Канада).

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Молодая звезда канадского баскетбола Джереми Гоер, который в свои 13 лет имеет рост 2 метра 13 сантиметров, готовитесь побить мировой рекорд как самый высокий подросток. Ученик седьмого класса легко побеждает своих соперников, без особых усилий блокируя броски и молниеносно передвигаясь по площадке, пишет издание Brobible.

В видеороликах, опубликованных в интернете, Гоер выглядит настолько уверенным и доминантным, что зрители начинают испытывать жалость к детям, которым приходится играть против него.

Сейчас юный феномен учится по программе Sport-Études в средней школе Жоржа Ванье. Когда он поступит в колледж, то имеет все шансы стать игроком первого дивизиона.

Сейчас юный феномен учится по программе Sport-Études в средней школе Жоржа Ванье Фото: Jérémy Gohier | Instagram

Конечно, до НБА мальчику еще далеко, но он уже получил грант Petro-Canada FACE, который поддерживает перспективных канадских спортсменов. Это позволит молодому баскетболисту участвовать в турнирах по всей Северной Америке, на которых профессиональные тренеры смогут реально оценить его навыки и потенциал.

Кстати, Джереми Гоера уже сравнивают с квебекской баскетбольной сенсацией Оливье Риу, который в возрасте 15 лет стал самым высоким подростком в мире (2 метра 36 сантиметров).

Напомним, ранее Фокус писал, что 16-летний великан Эрик Килберн-младший из Гудрича, городка с населением около 2 000 жителей в американском штате Мичиган, получил два титула в Книге рекордов Гиннеса. Ни один подросток в мире не имеет больших рук и ног, чем он — 23,2 и 34,5 сантиметра соответственно.

А вот 27-летняя Румейса Гелги из Турции, которая официально признана самой высокой женщиной в мире, празднует свою 10 годовщину в статусе рекордсменки. Недавно она получила титул обладательницы самых длинных ушей — 9,58 см.