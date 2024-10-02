13-річний школяр зі зростом понад два метри готується побити світовий рекорд (фото)

Наразі молода зірка баскетболу навчається за програмою Sport-Études у середній школі Жоржа Ваньє (Канада).

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Молода зірка канадського баскетболу Джеремі Гоєр, який у свої 13 років має зріст 2 метри 13 сантиметрів, готуєтесь побити світовий рекорд як найвищий підліток. Учень сьомого класу легко перемагає своїх суперників, без особливих зусиль блокуючи кидки та блискавично пересуваючись по майданчику, пише видання Brobible.

У відеороликах, опублікованих в інтернеті, Гоєр має настільки впевнений та домінантний вигляд, що глядачі починають відчувати жаль до дітей, яким доводиться грати проти нього.

Наразі юний феномен навчається за програмою Sport-Études у середній школі Жоржа Ваньє. Коли він вступить у коледж, то має всі шанси стати гравцем першого дивізіону.

Наразі юний феномен навчається за програмою Sport-Études у середній школі Жоржа Ваньє Фото: Jérémy Gohier | Instagram

Звісно, до НБА хлопчині ще далеко, але він вже отримав грант Petro-Canada FACE, який підтримує перспективних канадських спортсменів. Це дозволить молодому баскетболісту брати участь у турнірах по всій Північній Америці, на яких професійні тренери зможуть реально оцінити його навички та потенціал.

До речі, Джеремі Гоєра вже порівнюють з квебекською баскетбольною сенсацією Олів'є Ріу, який у віці 15 років став найвищим підлітком у світі (2 метри 36 сантиметрів).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 16-річний велетень Ерік Кілберн-молодший з Гудріча, містечка з населенням близько 2 000 мешканців в американському штаті Мічиган, здобув два титули в Книзі рекордів Гіннеса. Жоден підліток у світі не має більших рук та ніг, аніж він — 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно.

А от 27-річна Румейса Гелгі з Туреччини, яка офіційно визнана найвищою жінкою у світі, святкує свою 10 річницю у статусі рекордсменки. Недавно вона отримала титул володарки найдовших вух — 9,58 см.