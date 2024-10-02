Мечта капитана Немо: на яхт-шоу представили проект уникального судна с "подводной столовой"

Большая прогулочная яхта будет состоять из шести палуб, рассчитанных на 22 гостя. На судне можно будет найти гигантскую гостиную, гостевые каюты, ресторан, пляжную палуба с VIP-каютами и оздоровительный центр.

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На яхт-шоу в Монако был представлен проект нового судна Inspire. По словам дизайнера Сандера Синота, судно обеспечит беспрецедентную связь между внутренним и внешним пространством. Об этом пишет The Mirror.

454-футовая (138 метров) яхта Inspire выполнена в голубовато-зеленом цвете, чтобы естественно сочетаться с морем и небом. Голландская компания Sinot Yacht Architecture & Design заявила, что судно уже готово к строительству и сможет воплотить в жизнь приключения капитана Немо.

Inspire будет состоять из шести палуб, рассчитанных на 22 гостя, причем верхняя палуба полностью будет принадлежать владельцу. На судне будут расположены гигантская гостиная, гостевые каюты, ресторан и центральное лестничное лобби, пляжная палуба с VIP-каютами и оздоровительный центр.

Голландская компания Sinot Yacht Architecture & Design заявила, что судно уже готово к строительству Фото: SWNS смотровая комната Nemo, расположенная на глубине пяти метров под волнами Фото: SWNS

Любители водных развлечений также могут насладиться плавательной платформой и просторным пляжным лаунджем с десятиметровым бассейном. Он имеет скальные образования по краям и полностью стеклянное дно, с которого открывается захватывающий вид на подводный мир.

На самой нижней палубе находится подводная смотровая комната Nemo, расположенная на глубине пяти метров под волнами и обеспечивающая непрерывный вид на море.

"Морская среда всегда вдохновляла человечество: визуальное великолепие набегающих волн и бескрайнего неба, а также чувство чуда, рассказы об исследованиях и легендарных путешествиях. Inspire опирается на это наследие, обеспечивая беспрецедентную открытость между внутренним и внешним пространством, огромные внешние палубы и такие особенности, как бассейн с голубой дырой и подводная комната Nemo", — сказал дизайнер Сандер Синот.

Бассейн имеет скальные образования по краям и полностью стеклянное дно Фото: SWNS Вот как может выглядеть ужин в "подводной столовой" Фото: SWNS

Представитель компании Sinot сообщил, что точная оценка стоимости Inspire на данный момент невозможна. Однако аналогичная по размерам яхта A+ (483 фута), принадлежащая шейху Мансуру бин Заиду аль-Нахайяну, по сообщениям, обошлась в 333 миллиона фунтов стерлингов.

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