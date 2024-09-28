Планы изменились: женщина выиграла 500 тысяч долларов, отменив свой отпуск

Трейси Вербовски рассказала, что своей удачей она обязана отмененному отпуску. Теперь женщина планирует использовать часть призовых денег для покупки лодки.

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Трейси Вербовски из Каукаулина (штат Мичиган, США) рассказала, что неожиданное изменение планов на выходные привело к выигрышу в лотерею 500 000 долларов. Об этом пишет UPI.

Американка рассказала представителям Мичиганской лотереи, что своей удачей она обязана отмененному отпуску.

"Несколько выходных назад я очень хотела поехать в отпуск, но в итоге мы остались дома и вместо этого пошли поужинать в субботу вечером. После похода в ресторан я вспомнила, что у меня есть несколько выигрышных билетов Detroit Lions, поэтому я остановилась, чтобы обналичить их и купить еще несколько. Я положила их в сумочку, и не проверяла пока не вернулась домой", — сказала Вербовски.

Иллюстративное фото Фото: Depositphotos

Позже вечером женщина обнаружил, что пропустить отпуск было правильным решением.

"Когда я стерла защитный экран одного из билетов и увидела, что выиграла 500 000 долларов, я закричала: "Кажется, я только что выиграла кучу денег!". Я показала его своей семье, и никто не мог поверить в увиденное. С тех пор я не спала ни одной ночи, потому что мне не терпелось получить свой приз. Я так рада, что мы не поехали в отпуск в те выходные, потому что если бы мы поехали, я бы не смогла получить 500 000 долларов", — сказала Вербовски.

По словам победительницы, она планирует использовать часть призовых денег для покупки лодки.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.