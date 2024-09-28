Плани змінилися: жінка виграла 500 тисяч доларів, скасувавши свою відпустку

Трейсі Вербовскі розповіла, що своєю удачею вона завдячує скасованій відпустці. Тепер жінка планує використати частину призових грошей для купівлі човна.

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Трейсі Вербовскі з Каукауліна (штат Мічиган, США) розповіла, що несподівана зміна планів на вихідні призвела до виграшу в лотерею 500 000 доларів. Про це пише UPI.

Американка розповіла представникам Мічиганської лотереї, що своєю удачею вона завдячує скасованій відпустці.

"Кілька вихідних тому я дуже хотіла поїхати у відпустку, але в підсумку ми залишилися вдома і замість цього пішли повечеряти в суботу ввечері. Після походу в ресторан я згадала, що у мене є кілька виграшних квитків Detroit Lions, тому я зупинилася, щоб перевести в готівку їх і купити ще кілька. Я поклала їх у сумочку, і не перевіряла доки не повернулася додому", — сказала Вербовські.

Ілюстративне фото Фото: Depositphotos

Пізніше ввечері жінка виявила, що пропустити відпустку було правильним рішенням.

"Коли я стерла захисний екран одного з квитків і побачила, що виграла 500 000 доларів, я закричала: "Здається, я щойно виграла купу грошей!". Я показала його своїй родині, і ніхто не міг повірити в побачене. Відтоді я не спала жодної ночі, бо мені не терпілося отримати свій приз. Я так рада, що ми не поїхали у відпустку в ті вихідні, тому що якби ми поїхали, я б не змогла отримати 500 000 доларів", — сказала Вербовські.

За словами переможниці, вона планує використати частину призових грошей для купівлі човна.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.