Нашел новое призвание: миллионер вышел на пенсию и стал шофером (фото)

Питер Конгдон рассказал о том, как он использует свое состояние, чтобы изменить жизнь окружающих людей.

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76-летний победитель лотереи Питер Конгдон из города Труро (Англия), выигравший в 2015 году 13,5 млн фунтов стерлингов, нашел себе новое призвание. Мужчина, который, несмотря на то, что после крупного выигрыша ушел на пенсию, стал шофером, придя на помощь невесте, попавшей в беду. Об этом пишет Daily Star.

Британец рассказал о том, как он использует свое состояние, чтобы изменить жизнь людей. Пенсионер пришел на помощь невесте после того, как день свадьбы отменялся четыре раза, в результате чего она не смогла вовремя заказать машину. Питер с радостью помог девушке, одолжив ей один из своих автомобилей и с тех пор помог еще более чем 20 людям.

"Это был такой запоминающийся момент: когда невеста выходила, она ожидала, что сядет в машину отца, а вместо этого подняла глаза и увидела мой Bentley, припаркованный на другой стороне улицы, и поняла, что у нее действительно есть красивая свадебная машина. Она так расплакалась, что ей пришлось вернуться в дом, чтобы поправить макияж", — рассказал он.

Питер Конгдон уже помог больше чем 20 невестам Фото: National Lottery

С того момента Питер отказывается от платы за свой роскошный свадебный автомобиль.

"С тех пор, когда я слышу о невесте, которая не может позволить себе машину, я вступаюсь за нее добровольно. Думаю, я лично отвез более 25 корнуоллских девушек, чтобы они сказали "да". Я всегда приезжаю в своем лучшем костюме, чтобы помочь сделать этот день самым счастливым в их жизни. Единственная плата, которая мне нужна, — это видеть радость на их лицах", — отметил миллионер.

Пенсионер помогает многих нуждающимся, в том числе подросткам, собирающимся на выпускной бал, или людям, находящимся в конце своего жизненного пути в хосписе. Он также купил несколько домов, которые сдает в аренду по низким ценам молодым людям, чтобы помочь им выйти на рынок недвижимости.

Питер отказывается от платы за свой роскошный свадебный автомобиль Фото: National Lottery

Как и большинство победителей лотереи, бывший водитель автобуса и директор похоронного бюро на пенсии поступил так же, как и многие другие после первого розыгрыша лотереи 30 лет назад. Он купил себе несколько роскошных автомобилей, включая BMW i8 и Bentley Continental. Также он сразу же выделил 1,2 миллиона фунтов стерлингов на строительство антигравитационного гидробассейна в близлежащем Центре Мерлина в память о своей покойной жене Розмари, которая более 30 лет боролась с рассеянным склерозом.

Он также купил новый Range Rover и передал его на аукцион для участия в лотерее. В общей сложности его пожертвования превысили 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

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