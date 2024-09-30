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МирФан

Нашел новое призвание: миллионер вышел на пенсию и стал шофером (фото)

Победитель лотереи, пенсионер, водитель на свадьбе, стал шофером, миллионер, пенсионер помогает людям, добрый мужчина,
Фото: National Lottery | Мужчина использует свое состояние, чтобы изменить жизнь людей

Питер Конгдон рассказал о том, как он использует свое состояние, чтобы изменить жизнь окружающих людей.

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76-летний победитель лотереи Питер Конгдон из города Труро (Англия), выигравший в 2015 году 13,5 млн фунтов стерлингов, нашел себе новое призвание. Мужчина, который, несмотря на то, что после крупного выигрыша ушел на пенсию, стал шофером, придя на помощь невесте, попавшей в беду. Об этом пишет Daily Star.

Британец рассказал о том, как он использует свое состояние, чтобы изменить жизнь людей. Пенсионер пришел на помощь невесте после того, как день свадьбы отменялся четыре раза, в результате чего она не смогла вовремя заказать машину. Питер с радостью помог девушке, одолжив ей один из своих автомобилей и с тех пор помог еще более чем 20 людям.

"Это был такой запоминающийся момент: когда невеста выходила, она ожидала, что сядет в машину отца, а вместо этого подняла глаза и увидела мой Bentley, припаркованный на другой стороне улицы, и поняла, что у нее действительно есть красивая свадебная машина. Она так расплакалась, что ей пришлось вернуться в дом, чтобы поправить макияж", — рассказал он.

Победитель лотереи, пенсионер, водитель на свадьбе, стал шофером, миллионер, пенсионер помогает людям, добрый мужчина, Fullscreen
Питер Конгдон уже помог больше чем 20 невестам
Фото: National Lottery

С того момента Питер отказывается от платы за свой роскошный свадебный автомобиль.

"С тех пор, когда я слышу о невесте, которая не может позволить себе машину, я вступаюсь за нее добровольно. Думаю, я лично отвез более 25 корнуоллских девушек, чтобы они сказали "да". Я всегда приезжаю в своем лучшем костюме, чтобы помочь сделать этот день самым счастливым в их жизни. Единственная плата, которая мне нужна, — это видеть радость на их лицах", — отметил миллионер.

Пенсионер помогает многих нуждающимся, в том числе подросткам, собирающимся на выпускной бал, или людям, находящимся в конце своего жизненного пути в хосписе. Он также купил несколько домов, которые сдает в аренду по низким ценам молодым людям, чтобы помочь им выйти на рынок недвижимости.

Победитель лотереи, пенсионер, водитель на свадьбе, стал шофером, миллионер, пенсионер помогает людям, добрый мужчина, Fullscreen
Питер отказывается от платы за свой роскошный свадебный автомобиль
Фото: National Lottery

Как и большинство победителей лотереи, бывший водитель автобуса и директор похоронного бюро на пенсии поступил так же, как и многие другие после первого розыгрыша лотереи 30 лет назад. Он купил себе несколько роскошных автомобилей, включая BMW i8 и Bentley Continental. Также он сразу же выделил 1,2 миллиона фунтов стерлингов на строительство антигравитационного гидробассейна в близлежащем Центре Мерлина в память о своей покойной жене Розмари, которая более 30 лет боролась с рассеянным склерозом.

Он также купил новый Range Rover и передал его на аукцион для участия в лотерее. В общей сложности его пожертвования превысили 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.