Знайшов нове покликання: мільйонер вийшов на пенсію і став шофером (фото)

Пітер Конгдон розповів про те, як він використовує свої статки, щоб змінити життя людей, які потребують допомоги.

Related video

76-річний переможець лотереї Пітер Конгдон з міста Труро (Англія), який виграв у 2015 році 13,5 млн фунтів стерлінгів, знайшов собі нове покликання. Чоловік, який, незважаючи на те, що після великого виграшу пішов на пенсію, став шофером, прийшовши на допомогу нареченій, яка потрапила в біду. Про це пише Daily Star.

Британець розповів про те, як він використовує свої статки, щоб змінити життя людей. Пенсіонер прийшов на допомогу нареченій після того, як день весілля скасовувався чотири рази, внаслідок чого вона не змогла вчасно замовити машину. Пітер з радістю допоміг дівчині, позичивши їй один зі своїх автомобілів, і відтоді допоміг ще більш ніж 20 людям.

"Це був такий момент, що запам'ятовується: коли наречена виходила, вона очікувала, що сяде в машину батька, а натомість підняла очі й побачила мій Bentley, припаркований на іншій стороні вулиці, і зрозуміла, що в неї справді є гарна весільна машина. Вона так розплакалася, що їй довелося повернутися в будинок, щоб поправити макіяж", — розповів він.

Пітер Конгдон уже допоміг більше ніж 20 нареченим Фото: National Lottery

З того моменту Пітер відмовляється від плати за свій розкішний весільний автомобіль.

"Відтоді, коли я чую про наречену, яка не може дозволити собі машину, я заступаюся за неї добровільно. Думаю, я особисто відвіз понад 25 корнуоллських дівчат, щоб вони сказали "так". Я завжди приїжджаю у своєму найкращому костюмі, щоб допомогти зробити цей день найщасливішим у їхньому житті. Єдина плата, яка мені потрібна, — це бачити радість на їхніх обличчях", — зазначив мільйонер.

Пенсіонер допомагає багатьом нужденним, зокрема підліткам, які збираються на випускний бал, або людям, які перебувають наприкінці свого життєвого шляху в хоспісі. Він також купив кілька будинків, які здає в оренду за низькими цінами молодим людям, щоб допомогти їм вийти на ринок нерухомості.

Пітер відмовляється від плати за свій розкішний весільний автомобіль Фото: National Lottery

Як і більшість переможців лотереї, колишній водій автобуса і директор похоронного бюро на пенсії вчинив так само, як і багато інших після першого розіграшу лотереї 30 років тому. Він купив собі кілька розкішних автомобілів, зокрема BMW i8 і Bentley Continental. Також він одразу ж виділив 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на будівництво антигравітаційного гідробасейну в довколишньому Центрі Мерліна на згадку про свою покійну дружину Розмарі, яка понад 30 років боролася з розсіяним склерозом.

Він також купив новий Range Rover і передав його на аукціон для участі в лотереї. Загалом його пожертвування перевищили 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.