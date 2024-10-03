Судьба свела на работе: люди по всему миру встречают своих двойников (видео)

Несмотря на то, что население планеты около 8 миллиардов человек и шанс встретить похожего на себя человека низкий, людям все же удается это сделать. Это приводит к определенным трудностям.

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Существует мнение, что у каждого человека на планете есть свой двойник, однако из-за большого количества населения встретить его можно крайне редко. При этом некоторым удается это сделать совершенно случайно. Об этом говорится в материале Mirror.

В мире проживает около 8 миллиардов человек и шансы встретить своего двойника довольно малы, но моменты, когда это происходит, в частности на рабочем месте, приводят людей в ступор.

В социальных сетях время от времени можно встретить истории людей, которые даже никогда не задумывались об этом феномене и в один момент, прийдя на работу, обнаруживают там точного такого же человека.

Новая вирусная тенденция набирает популярность в интернете. Люди снимают ролики со своими двойниками, что повергает всех в шок. На одном из таких видео около 150 тысяч лайков. Девушка по имени Аллеана сняла видео с коллегой, которая очень на нее похожа, под звук "Мы не один и тот же человек".

"Мы даже не родственники", — говорится в сообщении к ролику.

Мэдди Дэвис и Эмили Горден, работающие в ресторане Moretti's, также присоединились к тренду. Люди на работе путают их ежедневно и блондинки с большими квадратными очками уже к этому привыкли. Рабочая униформа, которая выглядит одинаково, лишь увеличивает количество курьезных случаев.

Другая пользовательница, Джордан Литц, выложила ролик со своей коллегой, официанткой Ансли Вилс, демонстрирующий их невероятное сходство. Это часто повергает зрителей в шок, ведь шанс встретить своего двойника действительно крайне низкий.

Напомним, 30 августа сообщалось, что фанат викторианской эпохи обнаружил своего двойника на 115-летней фотографии. Майкл Коропиш был озадачен кадром, который его друзья нашли в сети. На нем изображен мужчина, который мог быть близнецом Майкла, несмотря на то, что фотография была сделана более сотни лет назад.