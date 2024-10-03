Доля звела на роботі: люди по всьому світу зустрічають своїх двійників (відео)

Попри те, що населення планети близько 8 мільярдів людей і шанс зустріти схожу на себе людину низький, людям все ж вдається це зробити. Це призводить до певних труднощів.

Related video

Побутує думка, що в кожної людини на планеті є свій двійник, однак через велику кількість населення зустріти його можна вкрай рідко. Водночас декому вдається це зробити абсолютно випадково. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

У світі проживають близько 8 мільярдів людей і шанси зустріти свого двійника доволі малі, але моменти, коли це стається, зокрема на робочому місці, приводять людей у ступор.

У соціальних мережах час від часу можна зустріти історії людей, які навіть ніколи не замислювалися про цей феномен і в один момент, прийшовши на роботу, виявляють там точну таку саму людину.

Нова вірусна тенденція набирає популярності в інтернеті. Люди знімають ролики зі своїми двійниками, що шокує всіх. На одному з таких відео близько 150 тисяч лайків. Дівчина на ім'я Аллеана зняла відео з колегою, яка дуже на неї схожа, під звук "Ми не одна і та сама людина".

"Ми навіть не родичі", — йдеться в повідомленні до ролика.

Медді Девіс та Емілі Горден, які працюють у ресторані Moretti's, також долучилися до тренду. Люди на роботі плутають їх щодня і блондинки з великими квадратними окулярами вже до цього звикли. Робоча уніформа, яка має однаковий вигляд, лише збільшує кількість курйозних випадків.

Інша користувачка, Джордан Літц, виклала ролик зі своєю колегою, офіціанткою Анслі Вілс, що демонструє їхню неймовірну схожість. Це часто шокує глядачів, адже шанс зустріти свого двійника справді вкрай низький.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що фанат вікторіанської епохи виявив свого двійника на 115-річній фотографії. Майкл Коропиш був спантеличений кадром, який його друзі знайшли в мережі. На ньому зображений чоловік, який міг бути близнюком Майкла, попри те, що фотографію було зроблено понад сотню років тому.