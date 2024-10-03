"Лежали на шкафах": хозяева нашли в своем доме двух диких лисят (фото)

По словам зоозащитников, которые прибыли на место происшествия, зверьки оказались внутри дома из-за преступных действий вандалов.

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Хозяева дома в Рамсгейте, что в графстве Кент (Великобритания), нашли двух молодых лисят, которые попали внутрь помещения через мансардное окно. Правоохранителям пришлось вызвать зоозащитников, чтобы поймать животных, которые лежали на верхних полках кухонных шкафов. Об этом пишет издание Daily Star.

Инспектор организации RSPCA Тина Нэш, которая прибыла на место происшествия, отметила, что зверьки оказались в доме из-за преступных действий вандалов.

"Двое лисят сидели на кухонных шкафах и были очень напуганы. По всему полу валялось разбитое стекло и кирпич, поэтому мы предполагаем, что крышу разбили злоумышленники, а лисы, которые исследовали дом, провалились через отверстие и застряли. Хорошо, что они не пострадали. Пока не понятно, сколько именно времени звери провели в ловушке".

Лисята в клетке Фото: SWNS

Специалисты поймали животных и поместили в специальные контейнеры после чего отпустили их на свободу в дикую природу. "Они очень хотели убежать!" — вспоминают зоозащитники.

"Когда животное попадает в беду, чем быстрее оно получит помощь, тем лучше. Бывают случаи, когда вы можете быстро достать больное, раненое или брошенное животное, доставив его непосредственно к ветеринару или реабилитационному центру", — объясняет Тина Нэш.

Звери залезли в дом через окно Фото: SWNS

Напомним, это уже не первая подобная история. Не так давно в Юго-Западный центр охраны дикой природы в городе Скоттсдейл (США) пришел местный житель с парой "котят", которых он нашел брошенными за своим сараем. Однако эксперты быстро поняли, что это на самом деле детеныши лисы. Зоозащитники призывают общественность не трогать новорожденных зверьков — особенно, если вы не уверены, что это за вид.

Кроме того, ранее Фокус писал о Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, которая подобрала на улице крошечного щенка, но он на самом деле оказался диким животным — койотом. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.