"Лежали на шафах": господарі знайшли в своєму будинку двох диких лисенят (фото)

За словами зоозахисників, які прибули на місце події, звірята опинились всередині будинку через злочинні дії вандалів.

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Господарі будинку в Рамсгейті, що у графстві Кент (Велика Британія), знайшли двох молодих лисенят, які потрапили всередину приміщення через мансардне вікно. Правоохоронцям довелося викликати зоозахисників, щоб спіймати тварин, які лежали на верхніх полицях кухонних шаф. Про це пише видання Daily Star.

Інспекторка організації RSPCA Тіна Неш, яка прибула на місце події, зазначила, що звірята опинились в будинку через злочинні дії вандалів.

"Двоє лисенят сиділи на кухонних шафах і були дуже налякані. По всій підлозі валялось розбите скло та цегла, саме тому ми припускаємо, що дах розбили зловмисники, а лисиці, які досліджували будинок, провалилися через отвір й застрягли. Добре, що вони не постраждали. Поки не зрозуміло, скільки саме часу звірі провели у пастці".

Лисенята в клітці Фото: SWNS

Фахівці спіймали тварин та помістили у спеціальні контейнери після чого відпустили їх на свободу в дику природу. "Вони дуже хотіли втекти!" — згадують зоозахисники.

"Коли тварина потрапляє в біду, чим швидше вона отримає допомогу, тим краще. Бувають випадки, коли ви можете швидко дістати хвору, поранену або покинуту тварину, доставивши її безпосередньо до ветеринара або реабілітаційного центру", — пояснює Тіна Неш.

Звірі залізли у будинок через вікно Фото: SWNS

Нагадаємо, це уже не перша подібна історія. Не так давно до Південно-Західного центру охорони дикої природи в місті Скоттсдейл (США) прийшов місцевий житель з парою "кошенят", яких він знайшов покинутими за своїм сараєм. Однак експерти швидко зрозуміли, що це насправді дитинчата лисиці. Зоозахисники закликають громадськість не чіпати новонароджених звірят — особливо, якщо ви не впевнені, що це за вид.

Крім того, раніше Фокус писав про Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, яка підібрала на вулиці крихітне цуценя, але воно насправді виявилося дикою твариною — койотом. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.