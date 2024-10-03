Женщина, выжившая в "самой страшной авиакатастрофе", вспоминает о трагедии (фото)

В марте 1977 года история авиации изменилась навсегда после того, как два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Жертвами катастрофы тогда стали 583 человека.

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Джоани Фезерс оказалась в числе 61 выжившего в смертельной катастрофе и вспоминает, что самолет взлетел на воздух "как атомная бомба". Об этой истории вспоминает LadBible.

Женщина, выжившая в крупнейшей авиационной катастрофе в истории, унесшей жизни 583 человек, рассказала о том, как ей пришлось пережить это страшное испытание.

27 марта 1977 года история авиации изменилась навсегда, когда два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Лос-Родеос на Тенерифе и погибли 583 человека из 644, находившихся на борту обоих самолетов.

После террористического акта в аэропорту на Гран-Канарии все рейсы, направлявшиеся на остров, были перенаправлены в гораздо меньший по размеру Лос-Родеос, что привело к быстрому переполнению терминалов. Это, а также плохие погодные условия и недопонимание между авиадиспетчерами и пилотами рейса 4805 авиакомпании KLM привели к катастрофе. Рейс авиакомпании KLM попытался взлететь и впоследствии врезался в борт рейса 1736 авиакомпании Pan Am, который в это время двигался по взлетно-посадочной полосе.

После столкновения погибли 583 человека из 644, находившихся на борту обоих самолетов Фото: CBS News

В результате столкновения погибли все 248 человек, находившихся на борту самолета KLM, а из 396 пассажиров и членов экипажа самолета Pan Am выжил только 61 человек. Издание отмечает, что эта катастрофа остается самой смертоносной в истории авиации, а число погибших составило 583 человека.

Одной из счастливчиков, выживших в катастрофе на борту Pan Am, была Джоани Фезерс, которая в то время направлялась со своим парнем на Канарские острова в рамках средиземноморского круиза. Она вспоминала, что в тот день ее беспокоило расстояние между самолетами она рассказала о своих опасениях тогдашнему бойфренду Джеку Ридоуту. Его реакция стала жутким предзнаменованием того, что должно было произойти.

"Не волнуйся. Если он врежется в нас, ты ничего не почувствуешь", — сказал он ей.

Отказавшись от приглашения выпить в зале ожидания наверху, Джоани пристегнула ремень безопасности и стала ждать, пока KLM освободит взлетно-посадочную полосу. Несколько мгновений спустя она обнаружила, что сидит в салоне самолета, который был разорван на части, а бар наверху, куда их пригласили, полностью исчез. И она, и Джек получили травмы, но остались живы.

Катастрофа остается самой смертоносной в истории авиации Фото: CBS News

Опираясь на навыки выживания, приобретенные за годы работы в правоохранительных органах, женщина и ее парень пытались выбраться из разрушенного авиалайнера. Джоани смогла покинуть и бросилась бежать как можно дальше, а ее парень остался, чтобы помочь стюардессе развернуть спасательный плот.

Джоани вспоминает, что самолет взорвался, как "атомная бомба", после чего ее и парня отвезли в больницу, где она смогла связаться с матерью.

Ранее Фокус сообщал, что пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели. Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.

Также стало известно, что мужчина потратил 1 млн долларов на восстановление круизного лайнера. Крис Уиллсон и его супруга Джин Ли потратили 15 лет на ремонт судна длиной 89 метров. На корабле 85 кают, бассейн и театр.