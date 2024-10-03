Искали статуэтку совы: во Франции завершилась 31-летняя охота за спрятанным сокровищем

Поиски статуэтки начались в 1993 году благодаря художнику Мишелю Беккеру. Он создал скульптуру совы из трех килограммов золота и семи килограмм серебра с алмазной крошкой. Она была обещана тому, кто первым разгадает подсказки, спрятанные на страницах книги.

Related video

Во Франции закончилась одна из самых продолжительных игр в поиск сокровищ, которая стартовала 31 год назад. Наконец-то была найдена статуэтка летящей совы, которую спрятал французский художник Мишель Беккер. Об этом пишет ABC news.

"Потенциально выигрышное решение проверяется", — говорится в сообщении на официальной чат-линии Hunt, опубликованном в 6:11 утра в четверг.

Чуть более двух часов спустя, в 8:26 утра, на платформе Discord появился второй пост: "Прекращайте копать! Мы подтверждаем, что копия золотой совы была найдена прошлой ночью".

Статуэтку спрятал французский художник Мишель Беккер, который проиллюстрировал книгу "По следам золотой совы" Режиса Хаузера, работавшего под псевдонимом Макс Валентин. Книга была издана в 1993 году, а Беккер создал скульптуру совы из трех килограммов золота и семи килограмм серебра с алмазной крошкой, которая была обещана тому, кто первым разгадает подсказки, спрятанные на страницах книги.

Книга, которая и положила начало поискам сокровищ Фото: Amazon

Идея охоты возникла под впечатлением от книги художника Кита Уильямса "Маскарад" — британского бестселлера 1979 года, разошедшегося тиражом более миллиона экземпляров и спровоцировавшего общенациональные поиски 18-каратного золотого зайца, инкрустированного драгоценными камнями, пока три года спустя его не нашли в парке в Бедфордшире.

По правилам французского квеста тот, кто находил бронзовую копию совы, имел право обменять ее на оригинал Беккера, стоимость которого на момент первой публикации книги оценивалась в 1 миллион франков, что на сегодняшний день эквивалентно почти 300 000 евро.

Однако нашедшему также пришлось доказать, что он пришел к месту, где была зарыта копия, правильно решив 11 загадок, предложенных автором книги Максом Валентином, а не с помощью других средств, например, металлоискателя.

Поиски совы длились 31 год. В них приняла участие преданная армия из десятков тысяч человек, и охота приобрела популярность с появлением Интернета. Онлайн-форумы позволили охотникам за сокровищами — известным во Франции как chouetteurs — обмениваться заметками и теориями и создать онлайн-базу данных. С годами они пришли к консенсусу относительно того, как следует интерпретировать несколько загадок.

Однако никому не удалось решить последнюю, скрытую 12-ю загадку, составленную из разрозненных частей основных 11, и многие старшие артисты жаловались, что бесконечные возможности, предлагаемые онлайн, усложнили их задачу.

Поиски привели к нескольким судебным искам, включая иск, поданный самим Беккером против семьи Валентина с целью получить точное местонахождение захороненной птицы после смерти автора в 2009 году.

В то время у Беккера была золотая сова, но не было запечатанного конверта, в который Валентин — единственный человек, знавший, где зарыта птица, — поместил решения своих загадок и который находился в руках наследников автора.

Мишель Беккер с золотой совой и ее бронзовой копией Фото: Соцсети

Несколько лет назад на Беккера также подали в суд разъяренные искатели сокровищ, после того, как он попытался продать статуэтку. В конце концов судья постановил, что скульптура не может быть продана, поскольку она по закону принадлежит человеку, нашедшему копию.

По-видимому, стремясь поскорее закончить длившуюся десятилетиями охоту, в последние годы Беккер еще больше разозлил любителей охоты за сокровищами, опубликовав все больше подсказок о местонахождении копии птицы.

В четверг многие выразили сожаление, что квест закончился. Новость стала "настоящим ударом" для преданных поклонников.

Большинство хотели узнать две вещи: кто выкопал копию и где именно она была захоронена. К четвергу днем ​​ни то, ни другое не было раскрыто.

Некоторые члены сообщества подозревали нечестную игру, но другие обрадовались, что квест завершен.

Самой продолжительной в мире охотой за сокровищами считается квест по книге Байрона Прейсса "Секрет", опубликованная в 1982 году. Она включает в себя поиск 12 ящиков с сокровищами, зарытых в секретных местах в США и Канаде, из которых были найдены только три.

Также продолжается охота за золотой статуэткой, спрятанной где-то в штате Массачусетс. Квест начал разработчик видеоигр Джейсон Рорер. Он спрятал золотой приз и обещал нашедшему приз в 86 тысяч долларов.