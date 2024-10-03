Шукали статуетку сови: у Франції завершилося 31-річне полювання за захованим скарбом

Пошуки статуетки почалися 1993 року завдяки художнику Мішелю Беккеру. Він створив скульптуру сови з трьох кілограмів золота і семи кілограмів срібла з алмазною крихтою. Вона була обіцяна тому, хто першим розгадає підказки, заховані на сторінках книги.

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У Франції закінчилася одна з найтриваліших ігор у пошук скарбів, яка стартувала 31 рік тому. Нарешті було знайдено статуетку сови, що летить, яку сховав французький художник Мішель Беккер. Про це пише ABC news.

"Потенційно виграшне рішення перевіряється", — йдеться в повідомленні на офіційній чат-лінії Hunt, опублікованому о 6:11 ранку в четвер.

Трохи більше ніж через дві години, о 8:26 ранку, на платформі Discord з'явився другий пост: "Припиняйте копати! Ми підтверджуємо, що копія золотої сови була знайдена минулої ночі".

Статуетку сховав французький художник Мішель Беккер, який проілюстрував книжку "Слідами золотої сови" Режіса Гаузера, який працював під псевдонімом Макс Валентин. Книгу було видано 1993 року, а Беккер створив скульптуру сови з трьох кілограмів золота і семи кілограмів срібла з діамантовою крихтою, яку обіцяли тому, хто першим розгадає підказки, заховані на сторінках книги.

Книга, яка й поклала початок пошукам скарбів Фото: Amazon

Ідея полювання виникла під враженням від книжки художника Кіта Вільямса "Маскарад" — британського бестселера 1979 року, що розійшовся накладом більше мільйона примірників, який спровокував загальнонаціональні пошуки 18-каратного золотого зайця, інкрустованого дорогоцінним камінням, аж доки три роки по тому його не знайшли в парку в Бедфордширі.

За правилами французького квесту той, хто знаходив бронзову копію сови, мав право обміняти її на оригінал Беккера, вартість якого на момент першої публікації книги оцінювали в 1 мільйон франків, що на сьогодні еквівалентно майже 300 000 євро.

Однак тому, хто знайшов, також довелося довести, що він прийшов до місця, де була закопана копія, правильно розв'язавши 11 загадок, запропонованих автором книги Максом Валентином, а не за допомогою інших засобів, наприклад, металошукача.

Пошуки сови тривали 31 рік. У них взяла участь віддана армія з десятків тисяч людей, і полювання набуло популярності з появою інтернету. Онлайн-форуми дали змогу мисливцям за скарбами — відомим у Франції як chouetteurs — обмінюватися нотатками і теоріями та створити онлайн-базу даних. З роками вони дійшли консенсусу щодо того, як слід інтерпретувати кілька загадок.

Однак нікому не вдалося розв'язати останню, приховану 12-ту загадку, складену з розрізнених частин основних 11, і багато старших артистів скаржилися, що нескінченні можливості, пропоновані онлайн, ускладнили їхнє завдання.

Пошуки призвели до кількох судових позовів, включно з позовом, поданим самим Беккером проти сім'ї Валентина, з метою отримати точне місцезнаходження похованого птаха після смерті автора 2009 року.

У той час у Беккера була золота сова, але не було запечатаного конверта, у який Валентин — єдина людина, яка знала, де заритий птах, — помістив розв'язання своїх загадок і який перебував у руках спадкоємців автора.

Мішель Беккер із золотою совою та її бронзовою копією Фото: Соцмережi

Кілька років тому на Беккера також подали до суду розлючені шукачі скарбів, після того, як він спробував продати статуетку. Зрештою, суддя постановив, що скульптура не може бути продана, оскільки вона за законом належить людині, яка знайшла копію.

Мабуть, прагнучи якнайшвидше закінчити полювання, що тривало десятиліттями, останніми роками Беккер ще більше розлютив любителів полювання на скарби, опублікувавши дедалі більше підказок щодо місцеперебування копії птаха.

У четвер багато хто висловив жаль, що квест закінчився. Новина стала "справжнім ударом" для відданих шанувальників.

Більшість хотіли дізнатися дві речі: хто викопав копію і де саме вона була похована. До четверга вдень ні те, ні інше не було розкрито.

Деякі члени спільноти підозрювали нечесну гру, але інші зраділи, що квест завершено.

Найтривалішим у світі полюванням за скарбами вважається квест за книжкою Байрона Прейсса "Секрет", опублікованою 1982 року. Воно передбачає пошук 12 скриньок зі скарбами, закопаних у секретних місцях у США і Канаді, з яких було знайдено тільки три.

Також триває полювання за золотою статуеткою, захованою десь у штаті Массачусетс. Квест розпочав розробник відеоігор Джейсон Рорер. Він сховав золотий приз і обіцяв тому, хто знайде, приз у 86 тисяч доларів.