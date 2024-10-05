"Ревизор" отказался оставаться в номере отеля после проверки ультрафиолетом: результат шокировал

Цена была "оправдана" из-за качества номера, считает британец. При этом он отметил, что ему приходилось останавливаться и в гораздо худших местах.

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Британец Зак Джонс, который проводит проверки различных общественных мест на гигиену и комфорт, решил остановиться в отеле Highbury в Блэкпуле, заплатив всего 12,8 фунтов стерлингов, то есть примерно 695 грн за ночь, но пришел в ужас, когда проверил свой номер с помощью ультрафиолетового света. Об этом пишет издание Mirror.

Дотошный 27-летний мужчина прежде чем лечь спать в дешевом отеле, решил предварительно провести обследование помещения с помощью ультрафиолетового света, но находки повергли его в шок. В номере он обнаружил массу непонятных пятен, невидимых невооруженному глазу, а также паутину, плесень и волосы.

Процесс своей "ревизии" мужчина транслировал в TikTok и это видео стало вирусным в соцсети.

Зак рассказал, что кроме невероятно дешевой цены, купился на чай и кофе, а также телевизор.

Мужчина пришел к выводу, что это была худшая проверка ультрафиолетовым светом, которую он когда-либо проводил, и поклялся, что скорее поедет домой, чем будет терпеть такие "низкие стандарты".

Впрочем, когда мужчина решил внезапно передумать и поехать ночевать домой, он был приятно удивлен реакцией персонала отеля, выразившего дружелюбие и понимание.

Он не ожидал возврата денег, заявив, что цена была "оправдана" из-за качества номера.

"Это был не худший номер, в котором я останавливался, несмотря на цену, но я был потрясен, когда владелец сказал, что завтрак включен в стоимость!", — резюмировал неудавшийся постоялец.

Напомним, путешественники Кара и Нейт побывали на мальдивском курорте Conrad и показали самый дорогой в мире подводный гостиничный номер.

Также мы писали, что уборщица отеля поделилась своим советом о том, какие предметы в арендованном жилье лучше никогда не использовать или даже трогать.