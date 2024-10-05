"Ревізор" відмовився залишатися в номері готелю після перевірки ультрафіолетом: результат шокував

Ціна була "виправдана" через якість номера, вважає британець. При цьому він зазначив, що йому доводилося зупинятися і в набагато гірших місцях.

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Британець Зак Джонс, який проводить перевірки різноманітних громадських місць на гігієну та комфорт, вирішив зупинитися в готелі Highbury у Блекпулі, заплативши лише 12,8 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 695 грн за ніч, але жахнувся, коли перевірив свій номер за допомогою ультрафіолетового світла. Про це пише видання Mirror.

Допитливий 27-річний чоловік перш ніж лягти спати в дешевому готелі, вирішив попередньо провести обстеження приміщення за допомогою ультрафіолетового світла, але знахідки шокували його. У номері він виявив масу незрозумілих плям, невидимих неозброєному оку, а також павутину, цвіль і волосся.

Процес своєї "ревізії" чоловік транслював у TikTok і це відео стало вірусним у соцмережі.

Зак розповів, що окрім неймовірно дешевої ціни, купився на чай і каву, а також телевізор.

Чоловік дійшов висновку, що це була найгірша перевірка ультрафіолетовим світлом, яку він будь-коли проводив, і заприсягся, що скоріше поїде додому, ніж терпітиме такі "низькі стандарти".

Утім, коли чоловік вирішив раптово передумати і поїхати ночувати додому, він був приємно здивований реакцією персоналу готелю, який висловив дружелюбність і розуміння.

Він не очікував повернення грошей, заявивши, що ціна була "виправдана" через якість номера.

"Це був не найгірший номер, у якому я зупинявся, незважаючи на ціну, але я був приголомшений, коли власник сказав, що сніданок включено у вартість!", — резюмував невдалий постоялець.

Нагадаємо, мандрівники Кара і Нейт побували на мальдівському курорті Conrad і показали найдорожчий у світі підводний готельний номер.

Також ми писали, що прибиральниця готелю поділилася своєю порадою про те, які предмети в орендованому житлі краще ніколи не використовувати або навіть чіпати.