Мужчина за 20 лет посадил в городе более 41 000 деревьев: зачем он это делает (фото)

Мужчина много лет был успешным бизнесменом, но после выхода на пенсию взялся за превращение берегов реки Тикватира в настоящий оазис.

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Бизнесмен на пенсии Гелио да Силва за последние два десятилетия собственноручно высадил более 41 тысячи деревьев в своем родном городе Сан-Паулу (Бразилия). Пролетая над мегаполисом, трудно не заметить зеленую полосу деревьев длиной 3,2 километра и шириной 100 метров, которая простирается между двумя самыми оживленными магистралями. Эти насаждения назвали "Линейным парком Тикватира", пишет издание Common Earth.

73-летний Гелио да Силва — уроженец городка Промиссао, что в 500 км от Сан-Паулу. Мужчина много лет был успешным бизнесменом, но после выхода на пенсию взялся за превращение берегов реки Тикватира в настоящий оазис. Он начал высаживать деревья в 2002 году и с тех пор не останавливается, объясняя свою мотивацию благодарностью городу, который когда-то так тепло его принял.

За первые четыре года грандиозного проекта да Силва самостоятельно высадил 5 000 деревьев в депрессивном районе, который долгое время был заброшенным. На каждые 12 деревьев энтузиаст высаживал по одному плодоносящему виду, надеясь привлечь туда птиц и животных. Эта идея сработала, поскольку в парке сейчас живет около 45 видов птиц.

73-летний Гелио да Силва высаживает новые деревья Фото: NST

"Линейный парк Тикватира" уже насчитывает более 41 тысячи деревьев, но Гелио да Силва не планирует останавливаться, пока не пересечет отметку в 50 тысяч.

"Деревья дарят нам цветы и плоды, поглощают дождевую воду, привлекают птиц и обеспечивают тень и свежий воздух", — объясняет да Силва в интервью журналистам.

Мужчина тратит около $7 000 в год на высадку деревьев, но, по его мнению, это стоящая инвестиция в будущее города.

Напомним, дерево кешью Пиранги, растущее в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти, считается крупнейшим в мире. Оно имеет окружность около 500 метров и занимает площадь 8 400 м². По легенде, растение посадил в 1888 году местный рыбак, он прожил долгую жизнь и умер в возрасте 93 лет под тенью огромных крон.

А вот супругам миллионерам, Амелии и Артуру Бондам из городка Камдена (штат Мэн, США), может грозить уголовное преследование за отравление деревьев их соседки — вдовы Лизы Горман.