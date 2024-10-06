Чоловік за 20 років посадив у місті понад 41 000 дерев: нащо він це робить (фото)

Чоловік багато років був успішним бізнесменом, але після виходу на пенсію взявся за перетворення берегів річки Тікватіра на справжній оазис.

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Бізнесмен на пенсії Геліо да Сілва за останні два десятиліття власноруч висадив понад 41 тисячу дерев у своєму рідному місті Сан-Паулу (Бразилія). Пролітаючи над мегаполісом, важко не помітити зелену смугу дерев завдовжки 3,2 кілометра та завширшки 100 метрів, що простягається між двома найжвавішими магістралями. Ці насадження назвали "Лінійним парком Тікватіра", пише видання Common Earth.

73-річний Геліо да Сілва — уродженець містечка Проміссао, що за 500 км від Сан-Паулу. Чоловік багато років був успішним бізнесменом, але після виходу на пенсію взявся за перетворення берегів річки Тікватіра на справжній оазис. Він почав висаджувати дерева у 2002 році й відтоді не зупиняється, пояснюючи свою мотивацію вдячністю місту, яке колись так тепло його прийняло.

За перші чотири роки грандіозного проєкту да Сілва самотужки висадив 5 000 дерев у депресивному районі, який довгий час був занедбаним. На кожні 12 дерев ентузіаст висаджував по одному плодоносному виду, сподіваючись привабити туди птахів і тварин. Ця ідея спрацювала, оскільки в парку зараз живе близько 45 видів птахів.

73-річний Геліо да Сілва висаджує нові дерева Фото: NST

"Лінійний парк Тікватіра" вже налічує понад 41 тисячу дерев, але Геліо да Сілва не планує зупинятися, поки не перетне позначки у 50 тисяч.

"Дерева дарують нам квіти та плоди, поглинають дощову воду, приваблюють птахів й забезпечують тінь і свіже повітря", — пояснює да Сілва в інтерв'ю журналістам.

Чоловік витрачає близько $7 000 на рік на висадку дерев, але, на його думку, це вартісна інвестиція у майбутнє міста.

Нагадаємо, дерево кеш'ю Пірангі, що росте у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Норті, вважається найбільшим у світі. Воно має окружність близько 500 метрів та займає площу 8 400 м². За легендою, рослину посадив у 1888 році місцевий рибалка, він прожив довге життя й помер у віці 93 років під тінню велетенських крон.

А от подружжю мільйонерів, Амелії та Артуру Бондам з містечка Камдена (штат Мен, США), може загрожувати кримінальне переслідування за отруєння дерев їхньої сусідки — вдови Лізи Горман.