"Живем, как в зоопарке": дом посреди города почти полностью зарос плющом (фото)

58-летняя владелица дома Клэр Китчен утверждает, что собирается обрезать гигантское растение, чтобы покрасить фасад и расчистить окна.

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Уникальный дом на Парламентском холме в Хэмпстеде, что на севере Лондона, почти полностью покрыт ползучим вирджинским плющом. Благодаря этому объект недвижимости стал туристическим магнитом и привлекает многих известных блогеров и инфлуенсеров. Об этом пишет издание The Sun.

Местные жители чувствуют себя, как в зоопарке, ведь постоянно видят толпы, которые останавливаются неподалеку, чтобы сфотографироваться. Это стало настоящим трендом после того, как фотография необычной локации завирусилась на одном из форумов в Reddit.

Дом стал магнитом для туристов Фото: The Sun

78-летний местный пенсионер Джон Уэбб говорит, что прохожих очень интересует, как живут люди внутри этой достопримечательности. "Все хотят увидеть, кто и как здесь живет", — смеется он.

Моника Бьюкенен, которая также живет неподалеку, замечает, как люди проводят здесь фотосессии почти каждый день.

"Меня спрашивали, можно ли сфотографироваться снаружи, и я ответила: "Нет, нельзя, потому что я сломаю ваш фотоаппарат. Пристально слежу за теми, кто подходит слишком близко", — признается 81-летняя Моника.

Кстати, еще одной приманкой для людей является мемориальная доска, напоминающая о времени проживания на этой улице писателя Джорджа Оруэлла.

Люди часто фотографируются на этой улице Фото: The Sun

58-летняя владелица дома Клэр Китчен утверждает, что собирается обрезать плющ, чтобы покрасить фасад и расчистить окна, ведь сейчас в комнаты просто не попадает солнечный свет. По ее словам, это растение еще 25 лет назад посадила ее мать.

77-летний Зоран Танчич, который переехал в Хэмпстед из Сербии, говорит, что даже после обрезания плюща этот район останется популярным: "Я горжусь тем, что живу здесь. Люди приезжают к нам и всегда смеются", — добавил мужчина.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании строители, расчищающие заросли кустарника, обнаружили скрытый дверной проем, ведущий внутрь секретного бункера.

А вот мать Хизер Барклай из Великобритании решила обшить забор искусственными листьями, чтобы не видеть своих любознательных соседей, которые любят подглядывать в щели между деревянными досками. Женщина, которая приобрела декоративные секции всего за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) за штуку, похвасталась результатом в своих социальных сетях.