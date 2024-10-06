"Живемо, наче в зоопарку": будинок посеред міста майже повністю заріс плющем (фото)

58-річна власниця дому Клер Кітчен стверджує, що збирається обрізати гігантську рослину, щоб пофарбувати фасад та розчистити вікна.

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Унікальний будинок на Парламентському пагорбі в Гемпстеді, що на півночі Лондона, майже повністю вкритий повзучим вірджинським плющем. Завдяки цьому об’єкт нерухомості став туристичним магнітом й приваблює багатьох відомих блогерів та інфлуенсерів. Про це пише видання The Sun.

Місцеві жителі відчувають себе, наче у зоопарку, адже постійно бачать натовпи, які зупиняються неподалік, щоб сфотографуватися. Це стало справжнім трендом після того, як фотографія незвичної локації завірусилась на одному з форумів у Reddit.

Будинок став магнітом для туристів Фото: The Sun

78-річний місцевий пенсіонер Джон Вебб каже, що перехожих дуже цікавить, як живуть люди всередині цієї визначної пам’ятки. "Всі хочуть побачити, хто і як тут живе", — сміється він.

Моніка Б'юкенен, яка також живе неподалік, помічає, як люди проводять тут фотосесії майже щодня.

"Мене питали, чи можна сфотографуватися зовні, і я відповіла: "Ні, не можна, бо я зламаю ваш фотоапарат. Пильно стежу за тими, хто підходить надто близько", — зізнається 81-річна Моніка.

До речі, ще однією принадою для людей є меморіальна дошка, що нагадує про час проживання письменника Джорджа Орвелла на цій вулиці.

Люди часто фотографуються на цій вулиці Фото: The Sun

58-річна власниця будинку Клер Кітчен стверджує, що збирається обрізати плющ, щоб пофарбувати фасад та розчистити вікна, адже зараз у кімнати просто не потрапляє сонячне світло. За її словами, цю рослину ще 25 років тому посадила її мати.

77-річний Зоран Танчич, який переїхав до Гемпстеда з Сербії, каже, що навіть після обрізання плюща цей район залишиться популярним: "Я пишаюся тим, що живу тут. Люди приїжджають до нас й завжди сміються", — додав чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії будівельники, які розчищають зарості чагарнику, виявили прихований дверний отвір, що веде всередину секретного бункера.

А от матір Хізер Барклай з Великої Британії вирішила обшити паркан штучним листям, щоб не бачити своїх допитливих сусідів, які люблять підглядати у щілини між дерев’яними дошками. Жінка, яка придбала декоративні секції всього за 5 фунтів стерлінгів (близько 270 грн) за штуку, похизувалась результатом у своїх соціальних мережах.