Экстремальный вид спорта: в Британии прошел чемпионат по метанию яиц (видео)

Мероприятие проводится в британском Линкольншире в День яйца и участники съезжаются со всего мира.

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Существует множество странных и замечательных спортивных состязаний, о которых вы, возможно, не знаете, и в честь Всемирного дня яйца (10 октября) некоторые люди принимают участие в очень необычном соревновании — чемпионате мира по метанию яиц. Ежегодное мероприятие проводится в сельской деревне Линкольншира, привлекает участников со всего мира и включает в себя команды "кэтчеров" и "бросателей", сражающихся за первое место. Об этом пишет Mirror.

Чемпионат по метанию яиц

Мероприятие, проводимое в деревне Суотон в графстве Линкольншир, было основано в 2005 году и в нем приняли участие спортсмены со всего мира , а в первом соревновании победила Новая Зеландия. В каждом заезде "бросающие" команды бросают яйцо "кэтчерам" на расстояние, которое увеличивается на 10 м каждый раз.

Пять пар, которые успешно бросят яйцо дальше всех, не разбив его, выходят в гранд-финал. Swaton Vintage Day недавно объявил, что мероприятие 2025 года состоится в воскресенье, 29 июня.

"Это может и не метание копья, но это считается экстремальным видом спорта", — говорится в ознакомительном видео на веб-сайте мероприятия. Энди Данлоп, президент Всемирной федерации метания яиц, добавляет: "Люди говорят, что метание яиц — это не настоящий спорт, но, конечно, это так".

Фанаты мероприятия отмечают, что это соревнование не похоже на метание копья, но бросать яйца и ловить их так, чтобы не разбить – это сложно. "Никто в метании копья не пытается поймать копье", — отмечает Данлоп.

В 2024 году британские трехкратные чемпионы мира Джо Уилсон и Брэд Гринвуд сохранили свою корону на дистанции чуть более 50 м. Брэд объяснил ключ к успеху : "Все дело в выборе яиц. Если вам попадется слишком круглое яйцо, вы не сможете его использовать — вам нужны более острые. А маленькие и компактные — они более прочные. Вам нужен хороший бросок с петлей и нежные руки".

Бывший участник соревнований доктор Бен Николсон поделился кадрами своего опыта на канале X, подписав: "Сегодня на чемпионате мира по метанию яиц не получилось преодолеть отметку в 30 метров с партнером, который может бросить только на 20 метров. В следующем году я вернусь".

Чемпионат по метанию яиц

Также в Линкольншире в День яйца проводятся соревнования по метанию яиц в цель и мировые соревнования по яичному требушету.

По словам организаторов мероприятия, за эти годы было собрано 100 000 фунтов стерлингов на местные, национальные и международные благотворительные цели.

Напомним, также в Британии проводится чемпионат по кривлянию лица. Победу в этом году в 19 раз одержал 52-летний Томми Маттинсон.