Екстремальний вид спорту: у Британії відбувся чемпіонат із метання яєць (відео)

Захід проводиться в британському Лінкольнширі в День яйця і учасники з'їжджаються з усього світу.

Related video

Існує безліч дивних і чудових спортивних змагань, про які ви, можливо, не знаєте, і на честь Всесвітнього дня яйця (10 жовтня) деякі люди беруть участь у дуже незвичайному змаганні — чемпіонаті світу з метання яєць. Щорічний захід проводиться в сільському селі Лінкольнширу, привертає учасників з усього світу і включає в себе команди "кетчерів" і "кидачів", які борються за перше місце. Про це пише Mirror.

Чемпіонат із метання яєць

Захід, що проводиться в селі Суотон у графстві Лінкольншир, було започатковано 2005 року і в ньому взяли участь спортсмени з усього світу, а в першому змаганні перемогла Нова Зеландія. У кожному заїзді команди, що "кидають", кидають яйце "кетчерам" на відстань, яка збільшується на 10 м щоразу.

П'ять пар, які успішно кинуть яйце найдалі за всіх, не розбивши його, виходять у гранд-фінал. Swaton Vintage Day нещодавно оголосив, що захід 2025 року відбудеться в неділю, 29 червня.

"Це може і не метання списа, але це вважається екстремальним видом спорту", — ідеться в ознайомлювальному відео на вебсайті заходу. Енді Данлоп, президент Всесвітньої федерації метання яєць, додає: "Люди кажуть, що метання яєць — це не справжній спорт, але, звісно, це так".

Фанати заходу зазначають, що це змагання не схоже на метання списа, але ж кидати яйця і ловити їх так, щоб не розбити — це складно. "Ніхто в метанні списа не намагається зловити спис", — зазначає Данлоп.

У 2024 році британські триразові чемпіони світу Джо Вілсон і Бред Грінвуд зберегли свою корону на дистанції трохи понад 50 м. Бред пояснив ключ до успіху: "Вся справа у виборі яєць. Якщо вам трапиться занадто кругле яйце, ви не зможете його використати — вам потрібні більш гострі. А маленькі та компактні — вони міцніші. Вам потрібен хороший кидок із петлею і ніжні руки".

Колишній учасник змагань доктор Бен Ніколсон поділився кадрами свого досвіду на каналі X, підписавши: "Сьогодні на чемпіонаті світу з метання яєць не вийшло подолати позначку в 30 метрів із партнером, який може кинути тільки на 20 метрів. Наступного року я повернуся".

Чемпіонат із метання яєць

Також у Лінкольнширі в День яйця проводяться змагання з метання яєць у ціль і світові змагання з яєчного требушета.

За словами організаторів заходу, за ці роки було зібрано 100 000 фунтів стерлінгів на місцеві, національні та міжнародні благодійні цілі.

Нагадаємо, також у Британії проводиться чемпіонат із кривляння обличчя. Перемогу цього року в 19 раз здобув 52-річний Томмі Маттінсон.