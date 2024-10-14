Любовник заплатил мужу возлюбленной 3500 долларов, а затем отправил его в тюрьму

Изначально мужчина, которого застукали в постели с чужой женой, дал денег в качестве компенсации, а потом подал в суд за шантаж.

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33-летнего китайца по фамилии Лу посадили в тюрьму на 6 месяцев после того, как его обвинил в шантаже любовник его жены. Но теперь суд в провинции Шаньдун пересматривает его это запутанное дело в котором есть измена, скандал и 3500 долларов. Об этом пишет South China Morning Post.

В марте 2021 года Лу заметил, что его жена тратит много времени на то, чтобы приодеться, хотя она должна была всего лишь отвести их дочь к репетитору.

У него возникли подозрения, поэтому он последовал за ней в отель, где обнаружил, что она занимается сексом с мужчиной в одном из номеров.

Разъяренный муж снял на мобильный телефон жену, которая была одета в сексуальное нижнее белье, с ее любовником, который был вовсе без одежды. Затем он избил мужчину и пнул жену.

Любовник по фамилии Лю признался, что у него был роман с женой Лу, и выплатил ему компенсацию в размере 25 000 юаней (3500 долларов США) посредством трех онлайн-переводов.

Однако месяц спустя, когда Лу занимался своим разводом с неверной женой, ему сообщили, что Лю подал на него в полицию и обвинил в шантаже.

Лу считал, что за этой идеей стоит его жена, чтобы получить преимущество в борьбе за опеку над дочерью.

В ноябре 2021 года окружной суд приговорил Лу к шести месяцам тюрьмы за вымогательство. Он также был оштрафован на 5000 юаней (700 долларов США).

Лу подал апелляцию, но в марте 2022 года Народный суд промежуточной инстанции Цзыбо оставил решение суда первой инстанции в силе.

Он снова подал апелляцию, и в декабре 2022 года суд промежуточной инстанции снова отклонил его ходатайство.

Затем Лу подал ходатайство в Верховный суд провинции Шаньдун, который постановил, что суд промежуточной инстанции Цзыбо должен повторно рассмотреть дело, объяснив: "Первоначальный вердикт не подтвердил некоторые факты, а некоторые доказательства были противоречивыми".

Промежуточный суд рассмотрел дело в январе этого года. Его вердикт, вынесенный в начале этого месяца, оправдал Лу, постановив, что он принял деньги после переговоров с Лю.

Суд также постановил, что Лю был виновен в половой связи с женой Лу, что является нарушением общественного порядка, добрых обычаев и моральных норм.

Адвокат Лу Ван Яньтао заявил, что решение об изменении результата было принято из-за внимания СМИ к этому делу. Он сказал, что они планируют подать заявку на государственную компенсацию, но пока не рассчитали точную сумму.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае отправили за решетку топ-чиновницу, которая завела на работе 58 любовников.