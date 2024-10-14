Коханець заплатив чоловікові коханої 3500 доларів, а потім відправив його до в'язниці

Спочатку чоловік, якого застукали в ліжку з чужою дружиною, дав грошей як компенсацію, а потім подав до суду за шантаж.

Related video

33-річного китайця на прізвище Лу посадили до в'язниці на 6 місяців після того, як його звинуватив у шантажі коханець його дружини. Але тепер суд у провінції Шаньдун переглядає його цю заплутану справу, в якій є зрада, скандал і 3500 доларів. Про це пише South China Morning Post.

У березні 2021 року Лу помітив, що його дружина витрачає багато часу на те, щоб вбратися, хоча вона мала лише відвести їхню доньку до репетитора.

У нього виникли підозри, тому він пішов за нею в готель, де виявив, що вона займається сексом із чоловіком в одному з номерів.

Розлючений чоловік зняв на мобільний телефон дружину, яка була одягнена в сексуальну нижню білизну, з її коханцем, який був зовсім без одягу. Потім він побив чоловіка і штовхнув дружину.

Коханець на прізвище Лю зізнався, що у нього був роман із дружиною Лу, і виплатив йому компенсацію в розмірі 25 000 юанів (3500 доларів США) за допомогою трьох онлайн-переказів.

Однак через місяць, коли Лу займався своїм розлученням з невірною дружиною, йому повідомили, що Лю подав на нього в поліцію і звинуватив у шантажі.

Лу вважав, що за цією ідеєю стоїть його дружина, щоб отримати перевагу в боротьбі за опіку над дочкою.

У листопаді 2021 року окружний суд засудив Лу до шести місяців в'язниці за вимагання. Він також був оштрафований на 5000 юанів (700 доларів США).

Лу подав апеляцію, але в березні 2022 року Народний суд проміжної інстанції Цзибо залишив рішення суду першої інстанції чинним.

Він знову подав апеляцію, і в грудні 2022 року суд проміжної інстанції знову відхилив його клопотання.

Потім Лу подав клопотання до Верховного суду провінції Шаньдун, який ухвалив, що суд проміжної інстанції Цзибо має повторно розглянути справу, пояснивши: "Початковий вердикт не підтвердив деякі факти, а деякі докази були суперечливими".

Проміжний суд розглянув справу в січні цього року. Його вердикт, ухвалений на початку цього місяця, виправдав Лу, ухваливши, що він прийняв гроші після переговорів із Лю.

Суд також постановив, що Лю був винен у статевому зв'язку з дружиною Лу, що є порушенням громадського порядку, добрих звичаїв і моральних норм.

Адвокат Лу Ван Яньтао заявив, що рішення про зміну результату було ухвалено через увагу ЗМІ до цієї справи. Він сказав, що вони планують подати заявку на державну компенсацію, але поки не розрахували точну суму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Китаї відправили за ґрати топчиновницю, яка завела на роботі 58 коханців.