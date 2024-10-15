Тимон и Пумба существуют: в заповеднике Ботсваны подружились бородавочник и сурикат

На видео животные вместе гуляют и едят. Кроме того, сурикат любит проводить время на спине сильного друга.

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Тимон и Пумба из одноименного мультфильма производства компании Дисней существуют: в одном из заповедников Ботсваны подружились бородавочник Бетси и сурикат Джерри. Видео показало издание BILD.

Как и их мультяшные двойники, парочка обожает играть вместе. Малыш даже катается на спине своего великого приятеля.

"Животные проводят вместе почти все время, играют и помогают друг другу, словно это Тимон и Пумба из мультфильма "Король лев". Пара друзей не боится ни других животных, ни людей", — добавили в издании.

Бородавочник и сурикат Кадр из мультфильма

В мультфильме Тимон и Пумба постоянно поют песню Hakuna Matata. Эта фраза из суахили переводится как "беззаботная жизнь". На видео похоже, что именно так беззаботно чувствуют себя животные.

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