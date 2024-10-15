Тімон і Пумба існують: в заповіднику Ботсвани потоваришували бородавочник та сурикат

На відео тварини разом гуляють та їдять. Окрім того, сурикат любить "проводити час" на спині сильного друга.

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Тімон та Пумба з однойменного мультфільму виробництва компанії "Дісней" існують: в одному із заповідників Ботсвани потоваришували бородавочник Бетсі та сурикат Джеррі. Відео показало видання BILD.

Як і їх мультяшні двійники, парочка обожнює грати разом. Малюк навіть катається на спині свого великого приятеля.

"Тварини проводять разом майже весь час, грають і допомагають один одному, немов це Тімон та Пумба з мультфільму "Король лев". Пара друзів не боїться ні інших тварин, ні людей", — додали у виданні.

Бородавочник та сурикат Кадр з мультфільму

У мультфільмі Тімон і Пумба постійно співають пісню Hakuna Matata. Ця фраза з суахілі перекладається як "безтурботне життя". На відео схоже, що саме так безтурботно почуваються тварини.

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