Единственный выживший: россиянина нашли чудом после 67 дней в открытом море (фото, видео)

После длительных и безрезультатных поисков, мужчину случайно нашли рыбалки за 820 км от точки, куда он пытался добраться. Турист смог выжить, однако сильно похудел и был очень слабым.

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В Охотском море после длительных поисков была найдена лодка с тремя пропавшими туристами, которых активно разыскивали после их исчезновения в начале августа. Одному из них удалось выжить после 67 дней дрейфования в открытом море, сообщает Reuters.

Журналисты пишут, что 9 августа три жителя Улан-Удэ — 47-летний Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и 15-летним сыном Ильей решили проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до сахалинского города Оха на лодке катамаранного типа "Байкат 470". После их выхода в море, связь с мужчинами исчезла.

По словам бывшей жены Михаила Пичугина, 4 августа мужчины и подросток направились отдыхать на Шантарские острова. 9 августа они отправились на Сахалин и после этого они исчезли. Женщина сообщила, что искать пропавшую группу туристов начали только 14 августа. Спасатели начали поисково-спасательную операцию с воздуха, однако поиски результата не принесли. С тех пор о туристах ничего не было известно.

Только 14 октября катамаран с туристами обнаружили у берегов Камчатки. Он дрейфовал в 23 км от берега Камчатки, что почти в 820 км к северу от конечной точки путешествия туристов — Охи. По информации СМИ, экипаж рыболовецкого судна увидел на радаре какую-то метку и сначала решил, что это буй или мусор. Однако потом стало ясно, что это лодка, куда команда рыбаков решила поплыть.

Катамаран, в котором нашли Пичугина.

Директор компании-судовладельца Алексей Ариков заявил, что Пичугин во время встречи подал сигналы, однако он не мог общаться из-за своего состояния. Мужчину и лодку подняли на берег траулера, а рыбаки известили соответствующие службы об обнаруженном катамаране. Судовладелец также сообщил, что выживший мужчина был в сознании, однако будет очень измученным и сильно похудевшим.

15 октября мужчину доставили в больницу в российском Магадане, где его госпитализировали в больницу и положили в реанимацию. Медики сообщили, что состояние пациента "более-менее стабильное", а у пациента возьмут все необходимые анализы и проведут обследование.

Как мужчине удалось выжить

Как пишет издание Baza, после спасения рыбаками Пичугин рассказал им, как ему удалось выжить. По его словам, первым умер его племянник Илья. Это произошло в начале сентября, а потом они с братом и телом племянника дрейфовали в лодке еще три недели.

В конце сентября, по словам мужчины, у них обоих уже начали образовываться пролежни. Чтобы хоть немного уменьшить боль, его брат решил помыться. Однако он не удержался и упал в воду. Михаил смог достать брата из ледяной воды, но тот сильно замерзал. Он все больше наклонялся, и через несколько минут Михаил понял, что его брат умер.

По словам экс-супруга спасенного, у него и его родственников был запас еды и воды примерно на две недели. Также женщина рассказала, что ее бывший муж имеет избыточный вес: он весит около 100 кг. Это мнение разделяет местный профсоюзный деятель в сфере рыболовства Николай Суханов. Он считает, что выжить Пичугину помог лишний вес, а также пойманная в море сырая рыба и морская вода, которую пьют в случае отсутствия пресной, испаряя из нее соль.

Доктор медицинских наук, профессор Намжил Цыбиков также высказал мнение, что лишний вес помог мужчине выжить во время двухмесячного дрейфа в Охотском море. Ученый считает, что у мужчины происходил процесс разрушения жира, при котором освобождается вода.

"И поэтому обезвоживание на нем сказалось менее губительным, чем на его друзьях, которые имели нормальную массу тела", — констатировал ученый.

Напомним, Фокус сообщал, что в море у берегов Канады нашли семерых мужчин на плоту, которые чудом выжили после кораблекрушения. Экипаж судна "Элитный навигатор" вынужденно покинул свой корабль из-за пожара, который не удалось локализовать