Єдиний, хто вижив: росіянина знайшли дивом після 67 днів у відкритому морі (фото, відео)

Після тривалих і безрезультатних пошуків, чоловіка випадково знайшли рибалку за 820 км від точки, куди він намагався дістатися. Турист зміг вижити, однак сильно схуд і був дуже слабким.

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У Охотському морі після тривалих пошуків було знайдено човен з трьома зниклими туристами, яких активно розшукували після їх зникнення на початку серпня. Одному з них вдалося вижити після 67 днів дрейфування у відкритому морі, повідомляє Reuters.

Журналісти пишуть, що 9 серпня три мешканці Улан-Уде — 47-річний Михайло Пічугін разом з братом Сергієм та 15-річним сином Іллею вирішили пропливти від мису Перовського у Хабаровському краї до сахалінського міста Оха на човні катамаранного типу "Байкат 470". Після їхнього виходу в море, зв'язок з чоловіками зник.

За словами колишньої дружини Михайла Пічугіна, 4 серпня чоловіки та підліток попрямували відпочивати на Шантарські острови. 9 серпня вони вирушили на Сахалін і після цього вони зникли. Жінка повідомила, що шукати зниклу групу туристів почали лише 14 серпня. Рятувальники почали пошуково-рятувальну операцію із повітря, проте пошуки результату не принесли. З того часу про туристів нічого не було відомо.

Лише 14 жовтня катамаран з туристами виявили біля берегів Камчатки. Він дрейфував за 23 км від берега Камчатки, що за майже за 820 км на північ від кінцевої точки подорожі туристів – Охи. За інформацією ЗМІ, екіпаж риболовецького судна побачив на радарі якусь мітку та спочатку вирішив, що це буй чи сміття. Однак потім стало ясно, що це човен, куди команда рибалок вирішила попливти.

Катамар, у якому знайшли Пічугіна

Директор компанії-судновласника Олексій Ариков заявив, що Пічугін під час зустрічі подав сигнали, однак він не міг спілкуватися через свій стан. Чоловіка та човен підняли на берег траулера, а рибалки сповістили відповідні служби про виявлений катамаран. Судновласник також повідомив, що чоловік, який вижив, був у свідомості, однак буде дуже змученим і сильно схудлим.

15 жовтня чоловіка доставили до лікарні у російському Магадану, де його госпіталізували до лікарні та поклали у реанімацію. Медики повідомили, що стан пацієнта "більш-менш стабільний", а у пацієнта візьмуть усі необхідні аналізи та проведуть обстеження.

Як чоловіку вдалося вижити

Як пише видання Baza, після порятунку рибалками Пічугін розповів їм, як йому вдалося вижити. За його словами, першим помер його племінник Ілля. Це сталося на початку вересня, а потім вони з братом і тілом небожа дрейфували в човні ще три тижні.

Наприкінці вересня, за словами чоловіка, у них обох уже почали утворюватися пролежні. Щоб хоч трохи зменшити біль, його брат вирішив помитися. Проте він не втримався і впав у воду. Михайло зміг дістати брата з крижаної води, але той сильно замерзав. Він усе більше нахилявся, і за кілька хвилин Михайло зрозумів, що його брат помер.

За словами ексдружина врятованого, у нього та його родичів був запас їжі та води приблизно на два тижні. Також жінка розповіла, що її колишній чоловік має надмірну вагу: він важить близько 100 кг. Цю думку поділяє місцевий профспілковий діяч у сферу рибальства Микола Суханов. Він вважає, що вижити Пічугіну допомогла зайва вага, а також спіймана у морі сира риба та морська вода, яку п'ють у випадку відсутності прісної, випаровуючи з неї сіль.

Доктор медичних наук, професор Намжил Цибіков також висловив думку, що зайва вага допомогла чоловіку вижити під час двомісячного дрейфу в Охотському морі. Науковець вважає, що у чоловіка відбувався процес руйнування жиру, при якому звільняється вода.

"І тому зневоднення на ньому позначилося менш згубним, ніж на його друзях, які мали нормальну масу тіла", — констатував науковець.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що у морі біля берегів Канади знайшли сімох чоловіків на плоту, які дивом вижили після корабельної аварії. Екіпаж судна "Елітний навігатор" вимушено покинув свій корабель через пожежу, яку не вдалось локалізувати