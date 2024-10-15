У вас всего 9 секунд: найдите странного бегемота среди оптической иллюзии на картинке (фото)

Очень необычная загадка на внимательность, которую вам нужно решить всего за девять секунд. Если не сможете, не переживайте — мы дадим вам подсказку и еще один шанс.

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Наверное, все хотят проверить свои навыки на внимательность. Однако есть такие загадки, и настолько коварные, что даже взрослые и дети могут попасть впросак. Одну из таких предлагают разгадать журналисты УНИАН.

Перед вами — оптическая загадка с бегемотами, но один из них как-то очень странно выглядит. Ваша задача — найти такого за девять секунд. Тот, кто найдет быстрее за отведенное время, — победил.

Найдите на картинке очень "странного бегемота" (фото: УНИАН)

Если вы нашли, то это — замечательно, вы действительно очень внимательный человек.

Если вам не удалось разыскать нужного бегемота с первой попытки, тогда дадим подсказку — не смотрите на нижние конечности бегемотов. Теперь видите? Да, у одного из бегемотов одна ноздря не такая, как у всех.

Вот и он — тот бегемот, которого нужно было найти! (Фото: УНИАН)

Напомним, Фокус писал о том, как мужчина "читает мысли" с помощью фокуса с игральными картами. По информации журналистов, после просмотра видео люди озадачены тем, что мужчина читает мысли на расстоянии, однако некоторым удается разгадать его тайну.