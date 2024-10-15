У вас лише 9 секунд: знайдіть дивного бегемота серед оптичної ілюзії на картинці (фото)

Дуже незвична загадка на уважність, яку вам треба розв'язати за лише дев'ять секунд. Якщо не зможете, не переживайте — ми дамо вам підказку та ще один шанс.

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Напевне, всі хочуть перевірити свої навички на уважність. Однак є такі загадки, і настільки підступні, що навіть дорослі та діти можуть вскочити в халепу. Одну з таких пропонують розгадати журналісти УНІАН.

Перед вами — оптична загадка з бегемотами, але один з них якось дуже дивно виглядає. Ваша задача — знайти такого за дев'ять секунд. Той, хто знайде швидше за відведений час, — переміг.

Знайдіть на картинці дуже "дивного бегемота" (фото: УНІАН)

Якщо ви знайшли, то це — чудово, ви дійсно дуже уважна людина.

Якщо вам не вдалося розшукати потрібного бегемота з першої спроби, тоді дамо підказку — не дивіться на нижні кінцівки бегемотів. Тепер бачите? Так, в одного з бегемотів одна ніздря не така, як у всіх.

Ось і він — той бегемот, якого потрібно було знайти! (Фото: УНІАН)

Нагадаємо, Фокус писав про те, як чоловік "читає думки" за допомогою фокуса з гральними картами. За інформацією журналістів, після перегляду відео люди спантеличені тим, що чоловік читає думки на відстані, однак деяким вдається розгадати його таємницю.