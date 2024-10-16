"Лучшая цена и качество": здоровый мужчина начал питаться в разных больницах (фото)

Омар рассказал, что одно из его любимых больничных блюд — картофель в мундире с сыром и фасолью. Это меню вызывает у него ностальгию по школьной столовой в 90-х.

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33-летний Омар Шафик из Великобритании за последние два года съел более 700 блюд в разных больницах и твердо убежден, что соотношение цены и качества там нельзя даже сравнивать с ресторанами на центральных улицах в городе. О его опыте написало издание Metro.

Омар увлекся больничной едой в 2022 году, когда навещал отца в Королевской больнице Болтона. Его там угостили обедом за 7 фунтов (около 380 грн), который вызвал у него ностальгию по школьной столовой в 90-х. В меню входил картофель в мундире, напиток и плитка шоколада.

С тех пор Шафик начал покупать обеды в разных больницах Лондона и Глазго, расположенных более чем в 300 км от его дома в Большом Манчестере.

"Если бы вы спросили меня, куда лучше пойти поесть — в ресторан или госпиталь, то выбрал бы второй вариант. По моему мнению, качество еды и обслуживания там намного лучше. К тому же деньги, которые я трачу, перечисляются на поддержку Национальной службы здравоохранения", — объясняет он.

Омар увлекся больничной едой в 2022 году

Британец признался, что за последние два года потратил около 10 000 фунтов стерлингов (540 тыс. грн) на питание в медицинских учреждениях. Иногда он там не только обедает, но и завтракает и ужинает.

По словам мужчины, лучшая еда в больнице The Great Ormond Street Hospital в центре Лондона: "Рыба с картофелем почти во всех больницах — это что-то невероятное. Однако лучше всего это блюдо готовят именно в The Great Ormond Street Hospital. Ради этого стоит туда попасть".

Омар добавил, что два его любимых блюда — картофель в мундире с сыром и фасолью, а также чипсы. Мужчина планирует и в дальнейшем питаться в Королевском госпитале Болтона среди тех, кто выздоравливает после болезней и ранений.

Шафик начал покупать обеды в разных больницах Лондона и Глазго

Напомним, ранее Фокус писал, что британская сеть супермаркетов Morrisons объединилась с компанией Heinz и в течение двух недель в июле раздает бесплатные обеды. Чтобы получить порцию, которая до акции стоила 4 фунта стерлингов, клиент должен сказать "секретное слово".

А вот семью из Мексики назвали мошенниками после того, как ее поймали в момент подкладывания тараканов в тарелки в ресторане, чтобы потом пожаловаться и уйти, не заплатив по счету.