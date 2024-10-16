"Найкраща ціна і якість": здоровий чоловік почав харчуватися у різних лікарнях (фото)

Омар розповів, що одна з його улюблених лікарняних страв — картопля у мундирі з сиром та квасолею. Це меню викликає у нього ностальгію за шкільною їдальнею у 90-х.

Related video

33-річний Омар Шафік з Великої Британії за останні два роки з'їв понад 700 страв у різних лікарнях й твердо переконаний, що співвідношення ціни та якості там не можна навіть порівнювати з ресторанами на центральних вулицях у місті. Про його досвід написало видання Metro.

Омар захопився лікарняною їжею у 2022 році, коли навідував батька у Королівській лікарні Болтона. Його там пригостили обідом за 7 фунтів (близько 380 грн), що викликав ностальгію за шкільною їдальнею в 90-х. У меню входила картопля в мундирі, напій та плитка шоколаду.

Відтоді Шафік почав купувати обіди у різних лікарнях Лондона та Глазго, що розташовані більш ніж за 300 км від його дому у Великому Манчестері.

"Якби ви запитали мене, куди краще піти поїсти – у ресторан чи госпіталь, то обрав би другий варіант. На мою думку, якість їжі та обслуговування там набагато кращі. До того ж гроші, які я витрачаю, перераховуються на підтримку Національної служби охорони здоров'я", — пояснює він.

Омар захопився лікарняною їжею у 2022 році

Британець зізнався, що за останні два роки витратив близько 10 000 фунтів стерлінгів (близько 540 тис. грн) на харчування у медичних закладах. Іноді він там не лише обідає, а й снідає та вечеряє.

За словами чоловіка, найкраща їжа у лікарні The Great Ormond Street Hospital у центрі Лондона: "Риба з картоплею майже у всіх лікарнях — це щось неймовірне. Однак найкраще цю страву готують саме у The Great Ormond Street Hospital. Заради цього варто туди потрапити".

Омар додав, що дві його улюблені страви — картопля у мундирі з сиром та квасолею, а також чипси. Чоловік планує й надалі харчуватися у Королівському госпіталі Болтона серед тих, хто одужує після хвороб та поранень.

Шафік почав купувати обіди у різних лікарнях Лондона та Глазго

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британська мережа супермаркетів Morrisons об'єдналася з компанією Heinz й упродовж двох тижнів у липні роздає безплатні обіди. Щоб отримати порцію, яка до акції коштувала 4 фунти стерлінгів, клієнт має сказати "секретне слово".

А от сім'ю з Мексики назвали шахраями після того, як її спіймали в момент підкладання тарганів у тарілки в ресторані, щоб потім поскаржитися і піти, не заплативши за рахунком.