Виноваты крысы и белки: с приходом заморозков в Британии может увеличиться количество пожаров

Журналисты отмечают, что крысы и белки могут стать не только причиной пожаров, но и ударов током.

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Крысы и белки могут спровоцировать пожары в домах Великобритании. Об этом сообщает The Daily Star.

Ожидается, что "полчища" грызунов будут сводить с ума домовладельцев, спасаясь от холодной погоды и заморозков и врываясь в дома. Эксперты по борьбе с вредителями предупреждают, что новые "хитрые" соседи могут стать причиной пожаров, если поселятся в домах и будут перегрызать проводку. Этих "очень решительных" животных трудно выгнать, если они проникают внутрь.

Грызуны — искусные скалолазы, которые могут залезать в дом даже по канализационным трубам. Председатель технической академии борьбы с вредителями Пол Блэкхерст отметил, что "главные движущие силы в их жизни — это еда, вода и убежище".

По словам эксперта, серые белки являются одними из самых опасных существ, если попадут на крышу дома. Они могут нанести большой вред чердачным помещениям, прогрызая изоляцию и делая большое гнездо. Если же животные соберутся проникнуть внутрь дома, они запросто это сделают через щели. Поэтому стоит закрывать щели и обрезать деревья, чтобы снизить вероятность проникновения вредителей.

Журналисты рассказывают, что в результате перегрызания проводки случались не только случаи возгорания домов — некоторые даже получали удары током. Поэтому в стране значительно увеличилось количество страхования жилья, связанного с животными.

Напомним, в Великобритании женщину приговорили к условному тюремному заключению после того, как оказалось, что она развела в своем доме колонию из 112 крыс. Грызуны пытались выжить без воды и построили большие гнезда внутри ящиков и под книжной полкой.

Также отметим, что один популярный испанский курорт столкнулся с нашествием крыс. Грызуны бегали по общественным местам, что вызвало опасения из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.