Винні щури та білки: з приходом заморозків у Британії може збільшитись кількість пожеж

Журналісти зазначають, що щури та білки можуть стати не тільки причиною пожеж, а й ударів струмом.

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Пацюки та білки можуть спровокувати пожежі в будинках Великої Британії. Про це повідомляє The Daily Star.

Очікується, що "полчища" гризунів будуть зводити з розуму домовласників, рятуючись від холодної погоди та заморозків й вдираючись в будинки. Експерти по боротьбі зі шкідниками попереджають, що нові "хитрі" сусіди можуть стати причиною пожеж, якщо оселяться в будинках та перегризатимуть проводку. Цих "дуже рішучих" тварин важко вигнати, якщо вони проникають всередину.

Гризуни — майстерні скелелази, які можуть залазити в дім навіть по каналізаційних трубах. Голова технічної академії боротьби зі шкідниками Пол Блекхерст зазначив, що "головні рушійні сили в їхньому житті — це їжа, вода та притулок".

За словами експерта, сірі білки є одними із найнебезпечніших істот, якщо потраплять на дах будинку. Вони можуть завдати великої шкоди горищним приміщенням, прогризаючи ізоляцію та роблячи велике гніздо. Якщо ж тварини зберуться проникнути всередину будинку, вони запросто це зроблять через щілини. Тому варто закривати щілини та обрізати дерева, щоб знизити ймовірність проникнення шкідників.

Журналісти розповідають, що внаслідок перегризання проводки траплялись не тільки випадки займання будинків — дехто навіть отримував удари струмом. Тому в країні значно збільшилась кількість страхування житла, пов'язаного з тваринами.

Нагадаємо, у Великій Британії жінку засудили до умовного тюремного ув'язнення після того, як виявилося, що вона розвела у своєму будинку колонію зі 112 щурів. Гризуни намагалися вижити без води й побудували великі гнізда всередині шухляд й під книжковою полицею.

Також зазначимо, що один популярний іспанський курорт зіткнувся з навалою щурів. Гризуни бігали громадськими місцями, що викликало побоювання через санітарно-епідеміологічну ситуацію в місті.