Никто больше не живет: плющ и трава полностью "оккупировали" когда-то многолюдное село (фото)

Фотографии Хоутувана завирусились в социальных сетях и стали "магнитом" для путешественников, которые стремятся к острым ощущениям.

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Любителей острых ощущений привлекает заброшенный рыбацкий поселок Хоутуван, расположенный на китайском острове Шеншань. Когда-то там проживало около 3 000 человек, однако со временем из-за неудобного географического расположения люди начали постепенно выезжать в другие регионы страны: им приходилось ежедневно ездить на материк и обратно, а это было долго и утомительно. Массовая эмиграция началась в 90-х годах, а к 2002-му остров полностью опустел, пишет издание Traveller.

Природе не понадобилось много времени, чтобы взять свое. Лианы начали "оккупировать" дома, пробивая окна и захватывая комнату за комнатой. Дороги и крыши также поросли травой. Тем временем созданные человеком сооружения разрушаются и трескаются.

Около 10 лет назад фотографии поселка завирусились в социальных сетях и стали "магнитом" для путешественников, жаждущих острых ощущений.

Лианы начали "оккупировать" дома, пробивая окна и захватывая комнату за комнатой Фото: Johannes Eisele | Instagram

В 2017-м в Хоутуване открылась смотровая площадка (цена билета $3), а вскоре появились еще и удобные пешеходные маршруты. Возле пустующих домов местные власти вывесили таблички с предупреждением для туристов о возможной опасности.

На сегодня эту необычную локацию ежедневно посещают сотни путешественников. Согласно данным местных СМИ, в 2021 году там побывало 90 тысяч посетителей — это принесло острову 3,3 миллиона юаней (470 000 долларов США).

К слову, Шеншань — это часть архипелага, состоящего из 400 островов, расположенных в 64 километрах к востоку от Шанхая. Регион славится своими морепродуктами и одной из крупнейших рыбных ферм в Китае.

На сегодня эту необычную локацию ежедневно посещают сотни путешественников Фото: Johannes Eisele | Instagram

Добраться до Хоутоувана не так просто. Между материковым Китаем и островом Гоуци курсирует ограниченное количество паромов. Один из них отправляется ежедневно с шанхайского пирса Шэньцзявань (в 9:25), другой — с пристани Zhoushan Shenjiamen Banshengdong (в 7:45 утра). Именно поэтому из-за ограниченного количества мест билеты стоит бронировать заранее.

Напомним, ранее Фокус писал, что этим летом турецкие отели и рестораны столкнулись с трудностями из-за бойкота со стороны туристов. Тысячи отдыхающих со всего мира отменяют бронирования и обещают никогда не возвращаться в эту средиземноморскую страну из-за принятия нового закона.

Кроме того, туристка Хейли Даффи из Великобритании была поражена заоблачными ценами на продукты в турецком аэропорту Даламан, назвав их "шуткой".