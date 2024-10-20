Ніхто більше не живе: плющ і трава повністю "окупували" колись багатолюдне село (фото)

Фотографії Хоутувана завірусились у соціальних мережах й стали "магнітом" для мандрівників, які прагнуть гострих відчуттів.

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Любителів гострих відчуттів приваблює покинуте рибальське селище Хоутуван, розташоване на китайському острові Шеншань. Колись там мешкало близько 3 000 людей, однак з часом через незручне географічне розташування люди почали поступово виїжджати в інші регіони країни: їм доводилось щодня їздити на материк та назад, а це було довго й виснажливо. Масова еміграція почалася в 90-х роках, а до 2002-го острів повність опустів, пише видання Traveller.

Природі не знадобилося багато часу, щоб взяти своє. Ліани почали "окуповувати" будинки, пробиваючи вікна та захоплюючи кімнату за кімнатою. Дороги та дахи також поросли травою. Натомість створені людиною споруди руйнуються й тріскаються.

Близько 10 років тому фотографії селища завірусились у соціальних мережах й стали "магнітом" для мандрівників, які прагнуть гострих відчуттів.

Ліани почали "окуповувати" будинки, пробиваючи вікна та захоплюючи кімнату за кімнатою Фото: Johannes Eisele | Instagram

У 2017-му в Хоутувані відкрився оглядовий майданчик (ціна квитка $3), а незабаром з'явилися ще й зручні пішохідні маршрути. Біля порожніх будинків місцева влада вивісила таблички з попередження для туристів про можливу небезпеку.

Станом на сьогодні цю незвичну локацію щодня відвідують сотні мандрівників. Згідно з даними місцевих ЗМІ, у 2021 році там побувало 90 тисяч відвідувачів — це принесло острову 3,3 мільйона юанів (470 000 доларів США).

До слова, Шеншань — це частина архіпелагу, що складається з 400 островів, розташованих за 64 кілометри на схід від Шанхаю. Регіон славиться своїми морепродуктами й однією з найбільших рибних ферм у Китаї.

Станом на сьогодні цю незвичну локацію щодня відвідують сотні мандрівників Фото: Johannes Eisele | Instagram

Дістатися до Хоутоувана не так просто. Між материковим Китаєм та островом Гоуці курсує обмежена кількість поромів. Один з них відправляється щодня з шанхайського пірса Шеньцзявань (о 9:25), інший — з пристані Zhoushan Shenjiamen Banshengdong (о 7:45 ранку) до острова Gouqi. Саме тому через обмежену кількість місць квитки варто бронювати заздалегідь.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що цього літа турецькі готелі та ресторани постали перед труднощами через бойкот з боку туристів. Тисячі відпочивальників зі всього світу скасовують бронювання й обіцяють ніколи не повертатися до цієї середземноморської країни через ухвалення нового закону.

Крім того, туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом".