Женщина похоронила своего мужа, а потом узнала об ошибке: он до сих пор жив (фото)

Эстер Акоста признается, что была опустошена этой новостью и начала думать над тем, как жить дальше, воспитывая двух общих дочерей.

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Эстер Акоста из Лас-Вегаса (США) весь день оплакивала смерть своего мужа, Брэндона Грина, прежде чем полицейские поняли, что ошиблись в процессе идентификации тела в ходе ДТП. Об этом сообщает News 8.

Департамент полиции Лас-Вегаса в заявлении от 15 сентября сообщил об аварии с участием пешехода. Пострадавшего, которого идентифицировали как 37-летнего Брэндона Грина, с ранами после ДТП повезли в травматологический центр, однако через два дня было объявлено о его смерти.

Акоста признается, что была опустошена этой новостью и начала задумываться над тем, как жить дальше, воспитывая двух общих дочерей — Селу и Хоуп.

"Меня будто ударили, понимаете, я просто была в шоке. Не могла в это поверить", — рассказала Акоста в интервью.

Брэндон Грин на самом деле выжил в ДТП Фото: Esther Acosta

Лишь через день полиция Лас-Вегаса опубликовала обновленную версию ДТП, где сообщалось об ошибке с идентификацией тела погибшего.

"Грин не умер от полученных травм и до сих пор получает медицинскую помощь в Университетском медицинском центре. Сейчас он в критическом состоянии", — говорится в пресс-релизе.

Комментируя этот случай, Эстер в разговоре с журналистами задает риторические вопросы: "Скажите, как кто-то может по ошибке оказаться мертвым? У моего мужа остановилось сердце?".

Брэндон Грин с женой и дочерьми Фото: Esther Acosta

Сообщается, что Брэндона выписали из реанимации через месяц, но он будет лежать в больнице еще минимум три месяца — в результате аварии у него произошло кровоизлияние в мозг, а также был ряд переломов.

Напомним, ранее Фокус писал, что 39-летняя владелица салона красоты Фэй Финаро из Ноттингема (Великобритания) проснулась однажды утром и узнала, что все считают ее умершей. Женщину засыпали звонками родственники и друзья после того, как прочитали ее некролог, опубликованный в интернете.

Кроме того, в Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена в больнице мертвой. Очевидцы рассказывают, что "покойница" начала стучать изнутри гроба.