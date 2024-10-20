Жінка поховала свого чоловіка, а потім дізналась про помилку: він досі живий (фото)

Естер Акоста зізнається, що була спустошена цією новиною й почала думати над тим, як жити далі, виховуючи двох їхніх спільних дочок.

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Естер Акоста з Лас-Вегаса (США) весь день оплакувала смерть свого чоловіка, Брендона Гріна, перш ніж поліціянти зрозуміли, що помилились у процесі ідентифікації тіла в ході ДТП. Про це повідомляє News 8.

Департамент поліції Лас-Вегаса у заяві від 15 вересня повідомив про аварію за участю пішохода. Потерпілого, якого ідентифікували як 37-річного Брендона Гріна, з ранами після ДТП повезли до травматологічного центру, однак через два дні було оголошено про його смерть.

Акоста зізнається, що була спустошена цією новиною й почала задумуватись над тим, як жити далі, виховуючи двох їхніх спільних дочок — Селу та Хоуп.

"Мене ніби вдарили, розумієте, я просто була в шоці. Не могла у це повірити", — розповіла Акоста в інтерв'ю.

Брендон Грін насправді вижив у ДТП Фото: Esther Acosta

Лише через день поліція Лас-Вегаса опублікувала оновлену версію ДТП, де повідомлялось про помилку з ідентифікацією тіла загиблого.

"Грін не помер від отриманих травм і досі отримує медичну допомогу в Університетському медичному центрі. Наразі він у критичному стані", — йдеться в пресрелізі.

Коментуючи цей випадок, Естер у розмові з журналістами ставить риторичні питання: "Скажіть, як хтось може помилково виявитись мертвим? У мого чоловіка зупинилося серце?".

Брендон Грін з дружиною та дочками Фото: Esther Acosta

Повідомляється, що Брендона виписали з реанімації через місяць, але він лежатиме у лікарні щонайменше ще на три місяці — у результаті аварії у нього стався крововилив у мозок, а також була низка переломів.

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