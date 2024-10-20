"Противоречит здравому смыслу": молодого человека с 4 научными степенями назвали шарлатаном

29-летний ученый заявил, что получил научные степени в области сценических искусств, психологии, образования и библейских учений, а также имеет четыре диплома магистра.

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29-летний Чжао Цзицзянь из Китая поразил социальные сети своими выдающимися академическими достижениями, среди которых четыре степени доктора философии, четыре диплома магистра и более 20 сертификатов о членстве в научных организациях, в том числе в сфере экономики и медицины. Об этом пишет издание SCMP.

Дискуссия о подлинности академических достижений Цзицзянь развернулась с новой силой после того, как молодого человека назначили научным сотрудником в Национальный научно-исследовательский институт культуры и искусства Монголии.

Чжао заявил, что получил научные степени в области сценических искусств, психологии, образования и библейских учений, а также имеет дипломы магистра, полученные в Университете Гонконга, Баптистском университете, Университете Сарагосы и Европейском университете имени Мигеля де Сервантеса в Испании. Кроме того, он якобы опубликовал 24 научные статьи, совокупный impact factor которых составляет "28+".

Люди поставили под сомнение звание китайца как "противоречащие здравому смыслу", поскольку для получения одной степени доктора философии, как правило, требуется по меньшей мере четыре года.

Началось расследование

Национальный научно-исследовательский институт культуры и искусства заявил, что приостановил сотрудничество с Чжао и начал расследование относительно его академической квалификации.

Позже Инь Фуцзюнь, руководитель заведения, сообщил, что "очевидной подделки" не обнаружено и подтвердил, что все четыре магистерских диплома мужчины прошли официальную проверку Китайского сервисного центра научных обменов (CSCSE). Впрочем, пока подтверждена только одна из докторских степеней Чжао. Остальные пока нуждаются в проверке.

Инь Фуцзюнь отметил, что господин Цзицзянь соответствует их требованиям к научному сотруднику, и выразил сожаление по поводу причинённых ему неприятностей. Сам фигурант дела не отреагировал на спор.

Напомним, ранее Фокус писал, что 49-летнюю Сандру Николь Мартинес из Германии, которая выдавала себя за императрицу вымышленного королевства и общалась на итальянском языке, уличили в мошенничестве. Женщина именовала себя титулами "Ее Королевское Высочество" и "Ее Императорское Величество".

Кроме того, в Китае 33-летнего мужчину из бедной сельской семьи, который выдавал себя за богатого бизнесмена, арендуя роскошные автомобили, упекли в тюрьму на 13 лет после того, как он обманом выманил у 40 женщин общую сумму два миллиона юаней (10,5 млн гривен).