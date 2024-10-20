"Суперечить здоровому глузду": молодого чоловіка з 4 науковими ступенями назвали шарлатаном

29-річний вчений заявив, що отримав наукові ступені в галузі сценічних мистецтв, психології, освіти та біблійних вчень, а також має чотири дипломи магістра.

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29-річний Чжао Цзицзянь з Китаю вразив соціальні мережі своїми видатними академічними досягненнями, серед яких чотири ступені доктора філософії, чотири дипломи магістра та понад 20 сертифікатів про членство в наукових організаціях, в тому числі у сфері економіки та медицини. Про це пише видання SCMP.

Дискусія щодо справжності академічних досягнень Цзицзянь розгорнулась з новою силою після того, як молодого чоловіка призначили науковим співробітником у Національний науково-дослідний інститут культури й мистецтва Монголії.

Чжао заявив, що отримав наукові ступені в галузі сценічних мистецтв, психології, освіти та біблійних вчень, а також має дипломи магістра, отримані в Університеті Гонконгу, Баптистському університеті, Університеті Сарагоси та Європейському університеті імені Мігеля де Сервантеса в Іспанії. Крім того, він начебто опублікував 24 наукові статті, сукупний impact factor яких становить "28+".

Чимало людей поставило під сумнів звання китайця як такі, що "суперечать здоровому глузду", оскільки для отримання одного ступеня доктора філософії, як правило, потрібно щонайменше чотири роки.

Почалось розслідування

Національний науково-дослідний інститут культури й мистецтва заявив, що призупинив співпрацю з Чжао й розпочав розслідування щодо його академічної кваліфікації.

Пізніше Інь Фуцзюнь, керівник закладу, повідомив, що "очевидної підробки" не виявлено й підтвердив, що всі чотири магістерські дипломи чоловіка пройшли офіційну перевірку Китайського сервісного центру наукових обмінів (CSCSE). Втім, поки що підтверджено тільки один з докторських ступенів Чжао. Інші наразі потребують перевірки.

Інь Фуцзюнь зазначив, що пан Цзицзянь відповідає їхнім вимогам до наукового співробітника, і висловив жаль з приводу завданих йому неприємностей. Сам фігурант справи не відреагував на суперечку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 49-річну Сандру Ніколь Мартінес з Німеччини, яка видавала себе за імператрицю вигаданого королівства й спілкувалась італійською мовою, викрили у шахрайстві. Жінка нарікала себе титулами на кшталт "Її Королівська Високість" та "Її Імператорська Величність".

Крім того, у Китаї 33-річного чоловіка з бідної сільської сім'ї, який видавав себе за багатого бізнесмена, орендуючи розкішні автомобілі, запроторили до в'язниці на 13 років після того, як він обманом виманив у 40 жінок загальну суму два мільйони юанів (10,5 млн гривень).