Приготовьтесь промокнуть до нитки: в сети показали лучший водный аттракцион в мире (видео)

Посетителям парка развлечений Вальгалла в Великобритании придется заменить всю одежду после катания на аттракционе. Водный вихрь обливает всех, как под душем.

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Любители экстремальных развлечений теперь точно знают, где стоит испытать свои силы — на "самом влажном аттракционе" в Великобритании. Вальгалла в Blackpool Pleasure Beach уже семь лет подряд признана лучшим водным аттракционом в мире, но во время этой поездки вы гарантированно промокнете до нитки, пишет Mirror.

Блогер и критик аттракционов под ником @Coastertog поделился в TikTok своим опытом поездки на Валгалле. Он предупредил, что даже с пончо вам не удастся избежать промокания.

"Если вы решите ехать на Вальгалле в той обуви, которую планируете носить весь день, вас ждет неприятный сюрприз", — шутит блогер.

Большинство посетителей подтверждают, что вода буквально заливает пассажиров со всех сторон, особенно на передних местах. Одна из особенностей — знаменитый водный вихрь, который обливает всех, как под душем.

"Даже в пончо вам не избежать мокрой одежды, это просто нереально", — делится опытом @Coastertog.

Он также предостерегает посетителей, что на британском побережье обычно недостаточно солнца, чтобы быстро высушить одежду, поэтому рекомендует брать запасной комплект одежды. Один из комментаторов в TikTok даже заметил, что его телефон сломался после поездки на Валгалле из-за чрезмерного количества воды.

Несмотря на все сложности с мокрой одеждой, @Coastertog признал Вальгаллу аттракционом "мирового класса", который стоит того, чтобы пережить этот экстремальный опыт.

Напомним, в парке Kings Dominion в Вирджинии расположены самые быстрые американские горки в мире. Поездка длится всего 70 секунд. Аттракцион имеет высоту 92,96 метра и движется со скоростью почти 151 км в час.

В мексиканском парке развлечений Six Flags Mexico в разгар шторма закрылся аттракцион. Люди, которые находились на его борту, провисели в воздухе на высоте 74 метра.