Приготуйтесь промокнути до нитки: у мережі показали найкращий водний атракціон у світі (відео)

Відвідувачам парку розваг Вальгалла у Великій Британії доведеться замінити весь одяг після катання на атракціоні. Водний вихор обливає всіх, наче під душем.

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Любителі екстремальних розваг тепер точно знають, де варто випробувати свої сили — на "найвологішому атракціоні" у Великій Британії. Вальгалла в Blackpool Pleasure Beach уже сім років поспіль визнана найкращим водним атракціоном у світі, але під час цієї поїздки ви гарантовано промокнете до нитки, пише Mirror.

Блогер і критик атракціонів під ніком @Coastertog поділився у TikTok своїм досвідом поїздки на Валгаллі. Він попередив, що навіть з пончо вам не вдасться уникнути промокання.

"Якщо ви вирішите їхати на Вальгаллі в тому взутті, яке плануєте носити весь день, вас чекає неприємний сюрприз", — жартує блогер.

Більшість відвідувачів підтверджують, що вода буквально заливає пасажирів з усіх боків, особливо на передніх місцях. Одна з особливостей — знаменитий водний вихор, який обливає всіх, наче під душем.

"Навіть у пончо вам не уникнути мокрого одягу, це просто нереально", — ділиться досвідом @Coastertog.

Він також застерігає відвідувачів, що на британському узбережжі зазвичай недостатньо сонця, щоб швидко висушити одяг, тому рекомендує брати запасний комплект одягу. Один із коментаторів у TikTok навіть зауважив, що його телефон зламався після поїздки на Валгаллі через надмірну кількість води.

Попри всі складнощі з мокрим одягом, @Coastertog визнав Вальгаллу атракціоном "світового класу", який вартий того, щоб пережити цей екстремальний досвід.

Нагадаємо, у парку Kings Dominion у Вірджинії розташовані найшвидші американські гірки у світі. Поїздка триває всього 70 секунд. Атракціон має висоту 92,96 метра і рухається зі швидкістю майже 151 км за годину.

У мексиканському парку розваг Six Flags Mexico у розпал шторму закрився атракціон. Люди, які перебували на його борту, провисіли в повітрі на висоті 74 метри.