Мужчина на протяжении 11 лет выдавал себя за сына больной матери: она не замечала разницы (фото)

Цзян Цзинвэй из Китая признается, что забота о "родителях" никогда не была для него обузой, а наоборот — полезным опытом.

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Полицейский из Китая в течение 11 лет исполнял роль покойного сына супругов. Ся Чжаньхай и его жена Лян Цяоин, которые живут в провинции Шаньси на севере страны, в 2003 году потеряли единственного ребёнка в результате аварии, произошедшей из-за утечки газа. Об этом пишет издание SCMP.

После трагедии мать парализовало, и у нее начались когнитивные нарушения. Чтобы хоть как-то ее утешить, муж придумал историю, будто сын работает в другом городе и не может часто приезжать.

Однажды Ся увидел в телевизионной программе Цзян Цзинвэя — офицера полиции из Шанхая, который внешне был очень похож на его покойного сына. Мужчина связался с правоохранителем с помощью реалити-шоу в конце 2013 года, надеясь, что тот сможет ему помочь. В конце концов, Цзян встретился с супругами в студии телевизионной программы, представившись их сыном. Больная "мать" обняла его и заплакала.

Оба мужчины очень похожи внешне Фото: Weixin

В 2016 году полицейский пригласил супругов на экскурсию по Шанхаю, а в начале 2018 года взял отпуск и поехал в провинцию Шаньси, чтобы отпраздновать с ними Новый год. "Семья" общается с помощью видеозвонков — вот уже 11 лет их связь остаётся нерушимой.

В конце сентября Ся Чжаньхай написал сердечное письмо в Шанхайское бюро общественной безопасности, в котором поблагодарил отзывчивого сотрудника полиции: "Спасибо вам за подготовку такого доброго, сочувствующего и ответственного полицейского. Более десяти лет Цзян незаметно выполнял роль сына, вдыхая жизнь в нашу убитую горем семью".

Сам Цзинвэя признаётся, что забота о "родителях" никогда не была для него обузой, а наоборот — полезным опытом. "Как участковый офицер полиции я проявляю такую же заботу и сострадание ко всем пожилым людям в общине", — добавил он.

Цзинвэй выдавал себя за покойного сына супругов Фото: Weixin

Эта история быстро стала вирусной и ворвалась в тренды китайской социальной сети WeChat.

"Я тронут до слез. Даже в мире, полном конфликтов и катастроф, такие истории приносят тепло и надежду", — отметил один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что 28-летний Ли Вудс из Инверклайда (Шотландия) выдавал себя за медработника и незаконно проник в больницу Университета королевы Елизаветы в Глазго. Мужчина был одет в форму и атрибутику британской национальной системы здравоохранения NHS.

А вот в США неназванный ученик средней школы Чарльза В. Бейкера был арестован после того, как отправил факс, выдавая себя за директора, который якобы собрался уходить в отставку.