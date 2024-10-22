Чоловік упродовж 11 років видавав себе за сина хворої матері: вона не помічала різниці (фото)

Цзян Цзінвея з Китаю зізнається, що турбота про "батьків" ніколи не була для нього тягарем, а навпаки — корисним досвідом.

Related video

Поліціянт з Китаю протягом 11 років виконував роль покійного сина подружжя. Ся Чжаньхай та його дружина Лян Цяоїн, які живуть у провінції Шаньсі на півночі країни, у 2003 році втратили єдину дитину в результаті аварії, що сталася через витік газу. Про це пише видання SCMP.

Після трагедії матір паралізувало, й у неї почались когнітивні порушення. Щоб хоч якось її втішити, чоловік вигадав історію, начебто він працює в іншому місті й не може часто приїжджати.

Одного разу Ся побачив в телевізійній програмі Цзян Цзінвея — офіцера поліції з Шанхаю, який зовні був дуже схожий на його покійного сина. Чоловік зв'язався з правоохоронцем за допомогою реаліті-шоу наприкінці 2013 року, сподіваючись, що той зможе йому допомогти. Зрештою, Цзян зустрівся з подружжям у студії телевізійної програми, представившись їхнім сином. Хвора "матір" обняла його та заплакала.

Обидва чоловіки дуже схожі зовні Фото: Weixin

У 2016 році поліціянт запросив подружжя на екскурсію Шанхаєм, а на початку 2018 року взяв відпустку й поїхав до провінції Шаньсі, щоб відсвяткувати з ними Новий рік. "Сім’я" спілкується за допомогою відеодзвінків — ось уже 11 років їхній зв'язок залишається непорушним.

Наприкінці вересня Ся Чжаньхай написав сердечного листа до Шанхайського бюро громадської безпеки, в якому подякував чуйному співробітнику поліції: "Дякую вам за підготовку такого доброго, співчутливого та відповідального поліціянта. Понад десять років Цзян непомітно виконував роль сина, вдихаючи життя в нашу колись вбиту горем сім'ю".

Сам Цзінвея зізнається, що турбота про "батьків" ніколи не була для нього тягарем, а навпаки — корисним досвідом. "Як дільничний офіцер поліції я проявляю таку ж турботу і співчуття до всіх людей похилого віку в громаді", — додав він.

Цзінвея видавав себе за покійного сина подружжя Фото: Weixin

Ця історія швидко стала вірусною й увірвалась у тренди китайської соціальної мережі WeChat.

"Я зворушений до сліз. Навіть у світі, сповненому конфліктів та катастроф, такі історії приносять тепло й надію", — зазначив один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 28-річний Лі Вудс із Інверклайда (Шотландія) видавав себе за медпрацівника та незаконно проник до лікарні Університету королеви Єлизавети в Глазго. Чоловік був одягнений у форму й атрибутику британської національної системи охорони здоров'я NHS.

А от у США неназваний учень середньої школи Чарльза В. Бейкера був заарештований після того, як відправив факс, видаючи себе за директора, який нібито зібрався йти у відставку.