Семью с двумя детьми окрестили "реальной семейкой Адамсов": что они вытворяют (фото)
Однажды, когда семья остановилась на своем катафалке возле магазина неподалеку от церкви, оттуда вышел викарий и начал поливать авто святой водой.
Джей-Пи Кеннеди и Кимми Джеффри в 2022 году переехали в свой новый дом, что в графстве Чешир (Великобритания), и сразу заподозрили, что там происходят паранормальные явления. Об этом пишет издание Daily Star.
39-летняя Кимми, которая работает терапевтом, начала слышать ночью жуткие звуки, в том числе рыдания девочки. Супруги вместе со своими детьми, 11-летней Сноу и 8-летней Пеббл, даже оснастили дом камерами, чтобы разобраться в проблеме.
Не теряя чувства юмора, они приобрели катафалк "Мортиша", названный в честь семейки Аддамсов — семьи, с которой их часто сравнивают. Теперь выезды семьи на этом транспортном средстве привлекает внимание прохожих, которые охотно их фотографируют.
"Однажды мы остановились на катафалке возле магазина неподалеку от церкви, оттуда вышел викарий и начал поливать машину святой водой", — рассказывает Джей-Пи Кеннеди, вспоминая о курьезных случаях, которые с ними случаются постоянно.
Интересно, что семья имеет страсть к коллекционированию жутких уникальных предметов. Среди прочего в их коллекции — тамагочи с привидениями, проклятое платье с выпускного, кукла Ребекка и Энни от охотника за привидениями на пенсии, а также мистическая шкатулка, в которой, по поверью, сидит злой дух.
"Некоторые люди думают, что мы все выдумываем, но они просто не видели этого собственными глазами. Скоро откроем двери своего дома для общественности, в частности людям из Ньюкасла не терпится к нам попасть", — рассказывает 34-летний отец семейства, который работает преподавателем.
Напомним, ранее Фокус писал, что Кайла Самсон из Великобритании для безопасности установила в своем доме скрытые камеры, однако неожиданно увидела в записях нечто другое. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором дверь, активируемая только отпечатком пальца, посреди ночи открывается сама по себе.
А вот 60-летняя Калли Джексон была напугана, когда ей показалось, что призрак ее бывшего мужа Джона, который умер два года назад, появился на камере видеонаблюдения.