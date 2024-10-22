Семью с двумя детьми окрестили "реальной семейкой Адамсов": что они вытворяют (фото)

Однажды, когда семья остановилась на своем катафалке возле магазина неподалеку от церкви, оттуда вышел викарий и начал поливать авто святой водой.

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Джей-Пи Кеннеди и Кимми Джеффри в 2022 году переехали в свой новый дом, что в графстве Чешир (Великобритания), и сразу заподозрили, что там происходят паранормальные явления. Об этом пишет издание Daily Star.

39-летняя Кимми, которая работает терапевтом, начала слышать ночью жуткие звуки, в том числе рыдания девочки. Супруги вместе со своими детьми, 11-летней Сноу и 8-летней Пеббл, даже оснастили дом камерами, чтобы разобраться в проблеме.

Не теряя чувства юмора, они приобрели катафалк "Мортиша", названный в честь семейки Аддамсов — семьи, с которой их часто сравнивают. Теперь выезды семьи на этом транспортном средстве привлекает внимание прохожих, которые охотно их фотографируют.

Семья ездит на катафалке Фото: SWNS

"Однажды мы остановились на катафалке возле магазина неподалеку от церкви, оттуда вышел викарий и начал поливать машину святой водой", — рассказывает Джей-Пи Кеннеди, вспоминая о курьезных случаях, которые с ними случаются постоянно.

Интересно, что семья имеет страсть к коллекционированию жутких уникальных предметов. Среди прочего в их коллекции — тамагочи с привидениями, проклятое платье с выпускного, кукла Ребекка и Энни от охотника за привидениями на пенсии, а также мистическая шкатулка, в которой, по поверью, сидит злой дух.

"Некоторые люди думают, что мы все выдумываем, но они просто не видели этого собственными глазами. Скоро откроем двери своего дома для общественности, в частности людям из Ньюкасла не терпится к нам попасть", — рассказывает 34-летний отец семейства, который работает преподавателем.

Семью называют семейкой Адамсов в реальной жизни Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что Кайла Самсон из Великобритании для безопасности установила в своем доме скрытые камеры, однако неожиданно увидела в записях нечто другое. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором дверь, активируемая только отпечатком пальца, посреди ночи открывается сама по себе.

А вот 60-летняя Калли Джексон была напугана, когда ей показалось, что призрак ее бывшего мужа Джона, который умер два года назад, появился на камере видеонаблюдения.