Родину з двома дітьми охрестили "реальною сімейкою Адамсів": що вони витворяють (фото)

Одного разу, коли сім’я зупинилась на своєму катафалку біля магазину неподалік церкви, звідти вийшов вікарій й почав поливати авто святою водою.

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Джей-Пі Кеннеді та Кіммі Джеффері 2022 року переїхали до свого нового помешкання у Вінсфорді, що в графстві Чешир (Велика Британія), й відразу запідозрили, що там відбуваються паранормальні явища. Про це пише видання Daily Star.

39-річна Кіммі, яка працює терапевткою, почала чути вночі моторошні звуки, в тому числі ридання дівчинки. Подружжя разом зі своїми дітьми, 11-річною Сноу та 8-річною Пеббл, навіть оснастили оселю камерами, щоб розібратися у проблемі.

Не втрачаючи почуття гумору, вони придбали катафалк "Мортиша", названий на честь сімейки Аддамсів — родини, з якою їх часто порівнюють. Тепер виїзди сім'ї на цьому транспортному засобі привертає увагу перехожих, які залюбки їх фотографують.

Родина їздить на катафалку Фото: SWNS

"Одного разу ми зупинилися на катафалку біля магазину неподалік церкви, звідти вийшов вікарій й почав поливати машину свяченою водою", — розповідає Джей-Пі Кеннеді, згадуючи про курйозні випадки, що з ними трапляються повсякчас.

Цікаво, що сім'я має пристрасть до колекціонування моторошних унікальних предметів. Серед іншого у їхній колекції — тамагочі з привидами, проклята сукня з випускного, лялька Ребека та Енні від мисливця за привидами на пенсії, а також містична шкатулка, в якій, за повір'ям, сидить злий дух.

"Деякі люди думають, що ми все вигадуємо, але вони просто не бачили цього на власні очі. Скоро відкриємо двері свого будинку для громадськості, зокрема людям з Ньюкасла не терпиться до нас потрапити", — розповідає 34-річний батько сімейства, який працює викладачем.

Родину називають сімейкою Адамсів у реальному житті Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кайла Самсон з Великої Британії задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от 60-річна Каллі Джексон була налякана, коли їй здалося, що привид її колишнього чоловіка Джона, який помер два роки тому, з'явився на камері відеоспостереження.