Родину з двома дітьми охрестили "реальною сімейкою Адамсів": що вони витворяють (фото)
Одного разу, коли сім’я зупинилась на своєму катафалку біля магазину неподалік церкви, звідти вийшов вікарій й почав поливати авто святою водою.
Джей-Пі Кеннеді та Кіммі Джеффері 2022 року переїхали до свого нового помешкання у Вінсфорді, що в графстві Чешир (Велика Британія), й відразу запідозрили, що там відбуваються паранормальні явища. Про це пише видання Daily Star.
39-річна Кіммі, яка працює терапевткою, почала чути вночі моторошні звуки, в тому числі ридання дівчинки. Подружжя разом зі своїми дітьми, 11-річною Сноу та 8-річною Пеббл, навіть оснастили оселю камерами, щоб розібратися у проблемі.
Не втрачаючи почуття гумору, вони придбали катафалк "Мортиша", названий на честь сімейки Аддамсів — родини, з якою їх часто порівнюють. Тепер виїзди сім'ї на цьому транспортному засобі привертає увагу перехожих, які залюбки їх фотографують.
"Одного разу ми зупинилися на катафалку біля магазину неподалік церкви, звідти вийшов вікарій й почав поливати машину свяченою водою", — розповідає Джей-Пі Кеннеді, згадуючи про курйозні випадки, що з ними трапляються повсякчас.
Цікаво, що сім'я має пристрасть до колекціонування моторошних унікальних предметів. Серед іншого у їхній колекції — тамагочі з привидами, проклята сукня з випускного, лялька Ребека та Енні від мисливця за привидами на пенсії, а також містична шкатулка, в якій, за повір'ям, сидить злий дух.
"Деякі люди думають, що ми все вигадуємо, але вони просто не бачили цього на власні очі. Скоро відкриємо двері свого будинку для громадськості, зокрема людям з Ньюкасла не терпиться до нас потрапити", — розповідає 34-річний батько сімейства, який працює викладачем.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кайла Самсон з Великої Британії задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.
А от 60-річна Каллі Джексон була налякана, коли їй здалося, що привид її колишнього чоловіка Джона, який помер два роки тому, з'явився на камері відеоспостереження.