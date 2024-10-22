Из-за сплетен коллег: экс-курьер подал на работодателя в суд и получил компенсацию, детали

Компания доставки DPD не остановила, а даже способствовала тому, что ее работники распускали слухи относительно их водителя Кортни Роулинза. Мужчина подал иск на работодателя за такое отношение, а суд установил причину неправомерных действий в отношении истца.

Related video

Работник известной британской службы доставки DPD Кортни Роулинз получил более 20 тыс. фунтов стерлингов компенсации после того, как подал в суд. В своем обращении мужчина настаивал, что его коллеги распускали сплетни о том, что он работает только четыре дня в неделю, пишет издание Daily Mail.

Журналисты указывают, что в иске господина Роулинза указано, что распространение его частной информации заставило мужчину обратиться в суд. Однако главная причина, почему курьер изменил свой график работы стала известна только во время судебных слушаний.

Медиа указывает, что Роулинз начал работать водителем в службе доставки посылок DPD в феврале 2021 года, а в начале 2022 года обратился к руководству компании. Он просил, чтобы согласовали более гибкий график работы. Вся причина заключалась в том, что в марте 2022 он должен был стать отцом и решил оформить декретный отпуск по уходу за новорожденным.

В DPD якобы согласились обновить его трудовой договор, который вступил в силу в апреле 2022 года. Ему разрешили работать по 10 часов с понедельника по четверг и не будут работать в пятницу. Однако на суде Роулинз заявил, что якобы руководство компании было недовольно новыми условиями работы.

СМИ пишет, что во время суда стали известны причины такой "неудовлетворенности" работой мужчины. Один из опрошенных свидетелей заявил, что компания сознательно сообщила об изменении схемы рабочего дня Роулинза, а также добавляет, что вероятно о нем "говорили о нем за его спиной".

Далее суд установил, что его коллега, водитель Марк Джексон, откровенно пожаловался на график Роулинза и заявил, что "не понимает", как ему "разрешено" работать четыре дня в неделю. Однако судья обнаружила, что именно новые условия работы истца привели к "сплетням, которые породили новые сплетни".

Кроме того, Роулинз отмечает, что из-за сокращения рабочих дней ему пришлось работать значительно больше привычного. Сама компания начала назначать ему дополнительные посылки, о которых ему не сообщали заранее.

Далее курьер начал получать насмешливые комментарии от своих коллег, что у него теперь "есть только четыре рабочих дня", а он якобы был незанятым. Сам курьер мужчина подал жалобу на бессодержательное поведение коллег. Однако не получив должной реакции, уволился из DPD в октябре 2022 года и подал на своего бывшего работодателя в суд.

Во время слушаний суд установил, что именно сплетни и неадекватная политика поведения компании в отношении частной жизни Роулинза стали причинами его увольнения. На основании этого, судья поставил выплатить бывшему курьеру более 20 тыс. фунтов компенсации за разглашение конфиденциальной информации, а также отсутствующей реакции работодателя по распространению неправомерной клеветы в адрес Роулинза. В других исковых требованиях относительно дискриминации по факту пола и относительно его отпуска по уходу за ребенком суд отказал истцу.

Напомним, Фокус сообщал, что владелица паба в Британии напала на свою клиентку после того, как та позаигрывала с ее мужем. Подвыпившая клиентка не смогла вызвать такси и остались ночевать в злосчастном пабе. Ночью ревнивая владелица решила ей отомстить за ухаживания к мужу.