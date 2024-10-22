Через плітки колег: екскур'єр подав на роботодавця до суду й отримав компенсацію, деталі

Компанія доставки DPD не зупинила, а навіть сприяла тому, що її працівники розпускали чутки щодо їхнього водія Кортні Роулінза. Чоловік подав позов на роботодавця за таке ставлення, а суд встановив причину неправомірних дій щодо позивача.

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Працівник відомої британської служби доставки DPD Кортні Роулінз отримав понад 20 тис. фунтів стерлінгів компенсації після того, як подав до суду. В своєму зверненні чоловік наполягав, що його колеги розпускали плітки про те, що він працює лише чотири дні на тиждень, пише видання Daily Mail.

Журналісти повідомляють, що у позові пана Роулінза зазначено, що розповсюдження його приватної інформації змусило чоловіка звернутися до суду. Однак головна причина, чому кур'єр змінив свій графік роботи стала відома лише під час судових слухань.

Медіа вказує, що Роулінз почав працювати водієм у службі доставки посилок DPD у лютому 2021 року, а на початку 2022 року звернувся до керівництва компанії. Він просив, аби погодили більш гнучкий графік роботи. Вся причина полягала в тому, що у березні 2022 він мав стати батьком та вирішив оформити декретну відпустку за доглядом за новонародженою.

У DPD нібито погодилися оновити його трудовий договір, який набув чинності у квітні 2022 року. Йому дозволили працювати по 10 годин з понеділка по четвер і не працювати у п’ятницю. Однак у суді Роулінз заявив, що нібито керівництво компанії було незадоволеним новими умовами роботи.

ЗМІ пише, що під час суду стали відомі причини такої "незадоволеності" роботою чоловіка. Один з опитаних свідків заявив, що компанія свідомо повідомила про зміну схеми робочого дня Роулінза, а також додає, що ймовірно про нього "балакали за його спиною".

Далі суд з'ясував, що його колега, водій Марк Джексон, відверто поскаржився на графік Роулінза і заявив, що "не розуміє", як йому "дозволено" працювати чотири дні на тиждень. Однак суддя виявила, що саме нові умови робити позивача призвели до "пліток, які породили нові плітки".

Крім того, Роулінз відзначає, що через скорочення робочих днів йому довелося працювати значно більше звичного. Сама компанія почала призначати йому додаткові посилки, про які йому не повідомляли заздалегідь.

Далі кур'єр почав отримувати насмішливі коментарі від своїх колег, що в нього тепер "є лише чотири робочих дні", а він нібито був незайнятим. Сам чоловік подав скаргу на беззмістовне поводження колег. Однак, не отримавши належної реакції, звільнився з DPD у жовтні 2022 року та подав на свого колишнього роботодавця до суду.

Під час слухань суд встановив, що саме плітки та неадекватна політика поведінки компанії щодо приватного життя Роулінза стали причинами його звільнення. На підставі цього, суддя поставив виплатити колишньому кур'єру понад 20 тис. фунтів компенсації за розголошення конфіденційної інформації, а також відсутньої реакції роботодавця щодо розповсюдження неправомірного наклепу на адресу Роулінза. В інших позивних вимогах щодо дискримінації за фактом статі та щодо його відпустки за доглядом за дитиною суд відмовив позивачеві.

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