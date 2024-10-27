В зоопарке заметили мифическое существо: никто не знает, что это такое и откуда взялось (фото)

Неизвестного зверя на скрытой камере заметили сотрудники Бристольского зоопарка. Они опубликовали в сети фотографию загадочного животного.

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Сотрудники Бристольского зоопарка (Великобритания) увидели на скрытой камере ночного видения загадочное мифическое существо с четырьмя конечностями. До этого на протяжении нескольких недель они получали ряд сообщений о "чем-то необычном", что пряталось на деревьях. Однако идентифицировать нового жителя так и не удалось, пишет издание Metro.

"Появление этого существа является загадкой для нас в Бристольском зоопарке, особенно в предвкушении Хэллоуина. В Шотландии есть Лох-Несское чудовище, возможно, мы открыли еще одного таинственного зверя здесь, в Бристоле?" — задается вопросом Рози Симс, менеджер по взаимодействию с общественностью Бристольского зоопарка.

Сотрудники Бристольского зоопарка не знают, что это за существо Фото: Bristol Zoo

Кстати, сейчас Бристольский зоопарк переживает период трансформации. 78% животных, которыми занимаются сотрудники заведения, находятся под угрозой исчезновения и включены в целевые природоохранные программы. Цель зоопарка состоит в том, чтобы к 2035 году этот показатель вырос до 90% видов.

В Британии довольно часто замечают мистических существ. В прошлом месяце неизвестное существо набросилось на мужчину, когда он плавал в озере. 39-летний Дункан Робертс называет тот инцидент ужасным.

"Во время заплыва я почувствовал удар — это было что-то большое. В воде играет какая-то странная энергия, глубина и темнота манипулируют вашим разумом", — рассказал он.

Напомним, ученые заявляют, что нашли новую породу зверя — "догсим". Это нечто среднее между собакой и лисой. Животное, которое лает, как пес, и любит играть с игрушками, доставили в ветеринарную больницу Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии после того, как его сбила машина в 2021 году.

А вот наблюдатели за китами в Калифорнии (США) пытались обнаружить млекопитающих в океане, но вместо этого поймали странное существо с ядовитыми зубами — глицеру. Укус животного болезненный даже для человека, поэтому эксперты не советуют подносить пальцы близко к его пасти, поскольку это может привести к травме.