У зоопарку помітили міфічну істоту: ніхто не знаю, що це таке і звідки взялось (фото)

Невідомого звіра на прихованій камері нічного бачення помітили співробітники Бристольського зоопарку. Вони опублікували у мережі фотографію загадкової тварини.

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Співробітники Бристольського зоопарку (Велика Британія) побачили на прихованій камері нічного бачення загадкову міфічну істоту з чотирма кінцівками. До цього упродовж кількох тижнів вони отримували низку повідомлень про "щось незвичайне", що ховалося на деревах. Однак ідентифікувати нового мешканця так і не вдалося, пише видання Metro.

"Поява цієї істоти є загадкою для нас у Бристольському зоопарку, особливо у передчутті Геловіна. У Шотландії є Лох-Несське чудовисько, можливо, ми відкрили ще одного таємничого звіра тут, у Бристолі?" — задається питанням Розі Сімс, менеджерка із взаємодії з громадськістю Бристольського зоопарку.

Співробітники Бристольського зоопарку не знають, що це за істота Фото: Bristol Zoo

До речі, наразі Бристольський зоопарк переживає період трансформації. 78% тварин, якими опікуються співробітники закладу, перебувають під загрозою зникнення й включені у цільові природоохоронні програми. Мета звіринця полягає в тому, щоб до 2035 року цей показник зріс до 90% видів.

У Британії досить часто помічають містичних істот. Минулого місяця невідома істота накинулася на чоловіка, коли він плавав в озері. 39-річний Дункан Робертс називає той інцидент жахливим.

"Під час запливу я відчув удар — це було щось велике. У воді грає якась дивна енергія, глибина і темрява маніпулюють вашим розумом", — розповідає він.

Нагадаємо, вчені заявляють, що знайшли нову породу звіра — "догсім". Це щось середнє між собакою та лисицею. Тварину, яка гавкає, як пес, і любить гратися з іграшками, доставили до ветеринарної лікарні Федерального університету Ріо-Гранде-ду-Сул у Бразилії після того, як її збила машина у 2021 році.

А от спостерігачі за китами в Каліфорнії (США) намагалися виявити ссавців в океані, але натомість зловили дивну істоту з отруйними зубами — гліцеру. Укус тварини болісний навіть для людини, тож експерти не радять підносити пальці близько до її пащі, оскільки це може призвести до травми.